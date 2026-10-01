الإمارات ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في "«آيتشي–ناغويا 2026" وتتقدم إلى المركز الـ14 والثاني عربيا

ناغويا في الأول من أكتوبر/ وام / رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 9 ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026" المقامة في اليابان، بعدما أضافت اليوم 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات، لتصل حصيلتها الإجمالية إلى 5 ذهبيات و4 فضيات، وتتقدم إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب العام، والثاني عربياً.

وجاءت الميداليات السبع عبر ذهبية الجودو التي أحرزها نجاد كازبيك في منافسات وزن تحت 73 كجم، إلى جانب الميداليات الخمس التي حققها منتخب الجوجيتسو "3 ذهبيات وفضيتان" في أوزان 62 و 69 كجم للرجال، و48 كجم للسيدات وفضية الفرق لقفز الحواجز.

وبهذه النتائج، واصلت الإمارات تقدمها في جدول الميداليات حيث سبق لها أن حصدت ذهبية مريم كريم في 400 متز حواجز، وفضية سليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر للرجال، فيما حافظت الصين على الصدارة برصيد 287 ميدالية، تلتها اليابان بـ216 ميدالية، ثم كوريا الجنوبية بـ112 ميدالية.

وفي منافسات الجودو، توج نجاد كازبيك بالميدالية الذهبية لوزن تحت 73 كجم، بعد فوزه في المباراة النهائية على الأوزبكي شخرام أهادوف بـ”إيبون” خلال دقيقة و40 ثانية.

وكان كازبيك قد استهل مشواره بالفوز على لاعب هونغ كونغ ماك هونغ نين بـ”إيبون”، ثم تجاوز البحريني محمد ألوف في الدور ربع النهائي بالطريقة ذاتها، قبل أن يحسم مواجهة نصف النهائي أمام الطاجيكي محي الدين أسدولويف بـ”يوكو” في الوقت الذهبي، ليواصل تقدمه نحو منصة التتويج.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن تتويج نجاد كازبيك بالميدالية الذهبية يعكس الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة.

وقال: نهدي هذا الإنجاز يُهدى إلى القيادة الرشيدة تقديراً لدعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، ولا شك أن ما تحقق يعود إلى العمل الجماعي والجهود المتواصلة من اللاعب والجهازين الفني والإداري، ويمنح المنتخب دافعاً لمواصلة تطوير الجودو الإماراتي وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف أن الفرصة ما زالت قائمة لتعزيز رصيد المنتخب من خلال مشاركة محمد مراد جاد في منافسات وزن تحت 90 كجم، ومحمد عمر معروف في وزن فوق 100 كجم، معرباً عن ثقته بقدرتهما على مواصلة تقديم مستويات قوية.

وفي منافسات الرجبي، استهل منتخب الإمارات مشواره في المجموعة الثالثة بالفوز على منتخب سنغافورة بنتيجة 33-5، قبل أن يتعادل مع منتخب الفلبين 17-17.

وفي الشراع، تأهلت ضحى البشر إلى السباق النهائي لفئة «إلكا 6» للسيدات، والمقرر إقامته غداً من جولتين في ختام المنافسات.

وفي منافسات البادل، أنهى الثنائي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله مشاركته في زوجي الرجال عند الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام الثنائي القطري مشاري نايف وراشد نايف بمجموعتين دون مقابل.

كما أنهى محمد المطيوعي منافسات الأومنيوم للرجال في دراجات المضمار بالمركز الثامن من بين 14 متسابقاً، بعدما جمع 108 نقاط في مجموع سباقات السكراتش والتيمبو والإقصاء وسباق النقاط.

وعربياً، تصدرت البحرين الترتيب بحصيلة بلغت 21 ميدالية، تلتها الإمارات في المركز الثاني، ثم الكويت، وقطر، والسعودية، والأردن، والعراق، فيما تقاسمت سلطنة عُمان ولبنان المركز الثامن، وجاءت سوريا في المركز العاشر عربياً.

وتتواصل مشاركات الإمارات غداً في عدد من المنافسات، حيث يخوض منتخب الجوجيتسو نزالات جديدة، فيما يشارك منتخب الجودو في وزني تحت 90 كجم وفوق 100 كجم، ويخوض منتخب الدراجات منافسات الماديسون، ويلتقي منتخب الرجبي نظيره السريلانكي، كما تدشن آمنة اللوغاني مشاركتها في منافسات التايكواندو.