سالم بن عبد الرحمن القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ 15 من ملتقى خدمات كبار السن

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام / شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، اليوم ، انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 من ملتقى خدمات كبار السن، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة تحت شعار "حياة كريمة وعطاء مستدام"، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، أعقبته تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وشاهد الحضور بعدها عرضاً مرئياً تناول مقارنة بين الماضي والحاضر، ومكانة كبار السن في المجتمع، وأهمية الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، وقيم العطاء ومساعدة الآخرين، والاهتمام الرسمي والمجتمعي بهم.

وألقى سليمان خميس النقبي، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية كلمة، قدم فيها الشكر والامتنان إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على حضوره وتشريفه حفل افتتاح الملتقى.

وتناول النقبي أهداف الملتقى وأهمية استمراره، والجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها دائرة الخدمات الاجتماعية خلال العقود الماضية، وعملت فيها على الاهتمام بكبار السن وتقديم العديد من الخدمات إليهم، باعتبارهم لا يحتاجون إلى الرعاية فقط، بل هم رأسُ مالٍ بشري، نستثمر في خبرته، وننقل أثرها إلى الأجيال القادمة.

وأعلن مدير دائرة الخدمات الاجتماعية عن إطلاق مبادرة "أنوار" التي تنقل كبار السن من أصحاب الخبرات إلى أروقة المؤسسات الأكاديمية، ليكونوا بين طلاب الجامعات، يشاركونهم خبراتهم وتجاربهم من خلال جلسات حوارية خاصة وعامة، ويعدّون الدراسات والبحوث، ويرافقون الطلبة في رحلتهم الأكاديمية بهدف الإرشاد والتوجيه، وذلك كخبرةٍ تمتد للجيل القادم، ومعرفةٍ تتجدد، بلقاء الأجيال ومشاركتهم يومياتهم الأكاديمية.

وشاهد رئيس مكتب سمو الحاكم والحضور عرضاً مرئياً تناول مبادرة "أنوار" وأهدافها وفوائدها المشتركة بين كبار السن والطلبة من الأجيال الجديدة، كما تم تقديم عرض عن "الوفاء" بين الأجيال في المجتمع.

وتفضل الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي بإطلاق بطاقة "وفاء" المخصصة لكبار السن والتي تقدم الكثير من التسهيلات لهم في مجالات متنوعة.

كما كرّم الفائزين بالدورة الخامسة لجائزة القلب الأخضر لكبار السن في حقولها المختلفة، وعدداً من المؤسسات الحاصلة على مبادرة المؤسسات الصديقة للسن في إمارة الشارقة، ولجنة التحكيم للمبادرة، وراعي الملتقى، والمتحدثين وأعضاء لجان التقييم للجائزة.

وعلى هامش الملتقى، زار رئيس مكتب سمو الحاكم المعرض المصاحب الذي يبرز جهود مكتب الشارقة مدينة مراعية لكبار السن، حيث استمع إلى شرح مفضل عن الإحصائيات والخدمات التي يقدمها للعناية بهم.

ويناقش الملتقى عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل خدمات كبار السن، وتطوير منظومة الرعاية المقدمة لهم، وتعزيز جودة حياتهم، والاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الناجحة، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر ملاءمة لكبار السن، وتوفير بيئة تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة ومستدامة، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجال دعم ورعاية كبار السن، من جهات محلية وإقليمية ودولية.

ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث جلسات رئيسة؛ تتناول الأولى "خبرات ملهمة لمجتمع مستدام"، وتستعرض نماذج وتجارب محلية في تمكين كبار السن وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، فيما تبحث الجلسة الثانية "تجارب دولية قابلة للتطبيق محلياً" عدداً من الخبرات والممارسات الدولية في مجال رعاية كبار السن، بينما تناقش الجلسة الثالثة "منظومة رعاية صحية وأسرية متكاملة"، سبل تعزيز التكامل بين الرعاية الصحية والأسرية والاجتماعية.

حضر الافتتاح بجانب رئيس مكتب سمو الحاكم كل من ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وسلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس دائرة شؤون البلديات، ومريم ماجد الشامسي، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، وعدد من المسؤولين والمتخصصين من داخل وخارج الدولة وكبار السن.