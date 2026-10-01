شرطة دبي ترفع أكثر من 269 ألف أثر جنائي منذ 2023 وتخفض زمن الاستجابة الميدانية إلى 16 دقيقة

دبي في الأول من أكتوبر / وام / كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحقيق إدارة مسرح الجريمة نتائج نوعية؛ تمثلت في رفع 269 ألفا و707 آثار مادية ورقمية منذ عام 2023 وحتى أغسطس 2026، ما أسهم في دعم التحقيقات، وتحسين الأداء المؤسسي بنسبة 17%، وخفض متوسط زمن الاستجابة الميدانية في ديرة وبر دبي إلى 16 دقيقة.

وأكد العقيد الدكتور خبير عبد الله الشمري، مدير إدارة مسرح الجريمة، أن هذه الأرقام تعكس مستوى الجاهزية والاحترافية لدى الكوادر الميدانية، وتوظيف أحدث التقنيات لضمان دقة الأدلة والمحافظة على سلسلة عهدة الدليل الجنائي لدعم جهات التحقيق.

ونفذت الإدارة، لضمان أعلى درجات الجاهزية، 39 سيناريو ميدانيا يحاكي مسارح الجريمة المختلفة، وشكلت فرقاً متخصصة في مجالات دقيقة كتحليل البقع الدموية، وعلم الآثار الجنائي، ومخلفات الانفجارات. كما أطلقت مشاريع تخصصية مثل "دبلوم مسرح الجريمة"، ونقلت معرفتها لأكثر من 1200 مستفيد من الشركاء الاستراتيجيين.

ووظفت إدارة مسرح الجريمة حلولاً تقنية متقدمة شملت أجهزة "التوأم الرقمي"، والتصوير ثلاثي الأبعاد، ونظام الباركود للأحراز، ومنصة "أثر" الرقمية لدعم التحول اللاورقي.

كما توجت جهودها في الحوكمة باعتماد إجراءاتها وفق معايير "آيزو 17020"، وتسجيل 4 مصنفات فكرية لتوحيد ممارسات التعامل مع الجرائم النوعية، بما يعزز منظومة الأمن والأمان في دبي.