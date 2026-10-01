"أمريكية الشارقة" شريك تعليمي رئيسي لمهرجان "هولي شورتس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام / أعلنت الجامعة الأمريكية في الشارقة اختيار كلية العمارة والفن والتصميم شريكاً تعليمياً رئيسياً لمهرجان "هولي شورتس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي تستضيف الجامعة فعالياته الرئيسية خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير 2027.

وتأتي الشراكة في إطار دعم المواهب السينمائية الناشئة في المنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة وصنّاع الأفلام للتفاعل مع منصة دولية متخصصة في الأفلام القصيرة، من خلال عروض سينمائية وجلسات حوارية وورش عمل وبرامج تعليمية متخصصة.

وتستضيف كلية العمارة والفن والتصميم عروض الأفلام الرئيسية والجلسات الحوارية للمهرجان، مستفيدة من مرافقها وتجهيزاتها المخصصة للإنتاج والعرض والتجارب الغامرة، فيما تتضمن الشراكة إطلاق مبادرات تعليمية تستهدف طلبة الجامعة وصنّاع الأفلام الناشئين.

وقال الدكتور ماتياس روث، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية ووكيلها، إن اختيار الجامعة شريكاً تعليمياً رئيسياً للمهرجان يعكس دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للتعليم الإبداعي ودعم المواهب الناشئة.

وأضاف أن الشراكة تتيح للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية التواصل مع منصة سينمائية دولية والاستفادة من الخبرات الدولية، إلى جانب دعم صنّاع الأفلام الناشئين في تطوير مهاراتهم وبناء علاقاتهم المهنية والوصول إلى جمهور أوسع.

وتتضمن الشراكة تنظيم "تحدي الجامعة الأميركية في الشارقة" لصناعة فيلم خلال 48 ساعة، بالتعاون مع كلية العمارة والفن والتصميم، بمشاركة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ومتخصصين في قطاع السينما، إلى جانب ورش عمل ودروس متقدمة وجلسات حوارية وفعاليات للتواصل المهني.

وقال جيف برايور، المستشار الإستراتيجي للمهرجان، إن الشراكة مع كلية العمارة والفن والتصميم تعزز حضور "هولي شورتس" في المنطقة، وتوفر منصة تجمع المخرجين الدوليين والطلبة والعاملين في قطاع السينما، بما يدعم تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

ويحظى طلبة برنامج تصميم الأفلام والوسائط الجديدة في الجامعة بفرصة حضور عروض الأفلام والجلسات المتخصصة المقامة في الحرم الجامعي مجاناً، باستثناء حفلي الافتتاح والختام.

ويأتي تنظيم النسخة المقبلة من المهرجان في الشارقة بعد إقامة النسخة الافتتاحية من "هولي شورتس دبي" في ديسمبر 2025، فيما يمكن لصنّاع الأفلام الراغبين في المشاركة تقديم أعمالهم للنسخة المقبلة عبر المنصة المخصصة للمهرجان.