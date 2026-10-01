منتدى الشارقة للاستثمار 2026 يستقطب 10 آلاف مشارك من 60 دولة

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام / كشف منتدى الشارقة للاستثمار 2026 عن قائمة شركائه ورعاته في دورته التاسعة والتي تجمع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وإعلامية تسهم في دعم برنامج المنتدى وربط نقاشاته بالخبرة القطاعية والقدرة التنفيذية واحتياجات المستثمرين والأسواق بما يعزز دور الشارقة منصةً لبحث فرص الاستثمار والتعاون في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ويستضيف المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات أكثر من 10 آلاف مشارك من 60 دولة ويجمع أكثر من 80 متحدثاً ضمن برنامج يضم ما يزيد على 140 فعالية و80 اجتماع أعمال.

وتضم قائمة الشركاء الرئيسيين وزارة الاستثمار بصفتها الشريك في تنظيم الفعالية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة شريكاً استراتيجياً ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصفتها الشريك الرسمي للوجهة السياحية لإمارة الشارقة بما يبرز تنوع المقومات التي تدعم جاذبية الشارقة للاستثمار من السياحة وبيئة الأعمال إلى البحث والتكنولوجيا والابتكار.

وتشارك شركة الراسخون للعقارات كشريك بلاتيني وتضم قائمة الرعاة الذهبيين كلاً من مجموعة غلفتينر وترايليف القابضة إلى جانب شركة فاست لمقاولات البناء ومجموعة المروان بصفتهما الراعيين الفضيين كما تنضم مجموعة بيئة كشريك للاستدامة.

ويضع حضور هذه الشركات قطاعات ترتبط مباشرة بحركة الاستثمار والنمو في قلب المنتدى بما يشمل الخدمات اللوجستية والاستثمار والعقارات والإنشاءات ويتيح مناقشة المتغيرات التي تواجه هذه القطاعات والفرص التي يمكن تطويرها في المرحلة المقبلة.

وتشارك مجموعة ألِف بصفتها الشريك الحصري لـ"ردهة المستثمرين" التي توفر مساحة مخصصة للاجتماعات المباشرة بين المستثمرين وقادة الشركات وصنّاع القرار واستكشاف فرص التعاون والمشروعات والشراكات المحتملة.

كما تشارك مدينة الشارقة للنشر ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة من خلال منصات خاصة تتيح للمشاركين التعرف مباشرة إلى خدمات الإمارة ومشروعاتها وفرصها والتواصل مع الجهات المسؤولة عنها وينضم بنك المشرق الى المنتدى بصفته الراعي المصرفي.

ويدعم الحضور الإعلامي للمنتدى شبكة تضم "هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون" و"فوربس الشرق الأوسط "و"أريبيان بزنس" و"مجلة فاينانس أند بزنس" و"إيكونومي ميدل إيست" و"ذا بيزنس يير" ومنصة 971Life.

وتوسع هذه الشراكات وصول نقاشات المنتدى ومخرجاته إلى المستثمرين وقادة الأعمال وصنّاع القرار إقليمياً ودولياً ضمن نهج يتبناه "استثمر في الشارقة" لتعزيز حضور الإمارة في دوائر الاستثمار العالمية وإيصال ما يطرحه المنتدى حول التكيف الاقتصادي والابتكار وحركة رؤوس الأموال إلى الجهات المؤثرة في قرارات الاستثمار والتوسع.

وتعكس منظومة الشركاء النهج الإستراتيجي للشارقة في تطوير المنتدى بوصفه امتداداً عملياً لمنظومتها الاستثمارية من خلال الجمع بين الرؤية الحكومية والخبرة القطاعية ورأس المال والابتكار والقدرة على التنفيذ.

ويترجم هذا التكامل شعار المنتدى "بناء اقتصادات مرنة" إلى شراكات تدعم جاهزية بيئة الاستثمار وتعزز قدرتها على الاستجابة للتحولات العالمية وتحويلها إلى فرص جديدة للنمو والتوسع.