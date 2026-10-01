بلدية دبي تطلق النسخة الثالثة من برنامج "DM Food Elite" وتستحدث فئة جديدة لمصانع الأغذية

دبي في الأول من أكتوبر / وام / أطلقت بلدية دبي النسخة الثالثة من برنامج التميز في الأنظمة الغذائية (DM Food Elite)، المنصة الرائدة لتكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق أعلى معايير السلامة، والتغذية، والاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والابتكار، والتحول الرقمي.

وشهدت النسخة الحالية استحداث فئة جديدة لـ "منشآت التصنيع الغذائي" لتكريم أفضل ثلاثة مصانع، لتنضم إلى الفئات الثلاث الرئيسية للبرنامج وهي: التميز في فئة مطاعم الوجبات السريعة والكافيتريا، والمطاعم في الفنادق، والمطاعم المستقلة، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم جودة الحياة في الإمارة.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة، أن البرنامج يجسد نهج البلدية في الانتقال من مجرد تطبيق الاشتراطات إلى بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والابتكار، مشيرة إلى أن تطوير فئات البرنامج ومعاييره يواكب الممارسات العالمية، ويعزز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتأسيس منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.

وتتضمن عملية تقييم المشاركين ثلاث مراحل متكاملة؛ تبدأ بالتحقق من الأداء السابق وحصول المنشأة على تقييم (A) المتتالي، تليها مرحلة التدقيق الميداني على الأنظمة المطبقة وآراء العملاء، وتُختتم بمراجعة لجنة التحكيم للنتائج والوثائق لاعتماد الفائزين.

ودعت البلدية المنشآت الراغبة في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (dmfoodelite.dm.gov.ae) في موعد أقصاه 9 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر تكريم الفائزين خلال الدورة العشرين من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، الذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026.