برنامج المعارف الإستراتيجية بحكومة عجمان يستعرض توجهات الذكاء الاصطناعي وحوكمته

عجمان في الأول من أكتوبر/ وام / نظّم برنامج المعارف الإستراتيجية للقيادات العليا في حكومة عجمان جلسة بعنوان "ورشة العمل الإستراتيجية في الذكاء الاصطناعي"، قدمها الخبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي رولان أبي نجم.

واستعرضت الورشة أحدث التطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الانتقال نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI"، واستعرضت تجارب حكومية دولية في توظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة منهجيات تقييم المبادرات وتحديد أولوياتها وفق القيمة الإستراتيجية وقابلية التنفيذ والأثر المتوقع.

وتناولت الورشة حوكمة الذكاء الاصطناعي من منظور القيادة، ومخاطر الأمن السيبراني والامتثال، وأهمية جودة البيانات وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.

واختُتمت الجلسة بتمرين جماعي تطبيقي لتحليل تحديات حكومية واقعية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول قابلة للتطبيق، مع التركيز على التفكير النقدي والتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي قبل اعتمادها.