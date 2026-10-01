حمدان بن زايد يستقبل زايد بن حمد.. ويطلع على جهود مكافحة المخدرات وتطوير قطاع الخيول العربية

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والوفد المرافق له، وذلك في قصر النخيل بأبوظبي.

واطّلع سموه على جهود الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفق مهامه واختصاصاته، وخططه الاستراتيجية لتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة على مستوى الدولة.

واستمع سموه إلى عدد من مبادرات الجهاز الرامية إلى توحيد الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تبادل المعلومات وتعقّب شبكات التهريب والترويج، وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والوقائية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع للتوعية بمخاطر المخدرات.

كما اطّلع سموه على خدمة "حصن" التي تشكل منظومة دعم تجمع بين التوجيه الوقائي والمساندة العلاجية، وتتيح للأسر والأفراد، عبر قناة موثوقة وآمنة، طلب المشورة عند ملاحظة أي مؤشرات تستدعي القلق، بما يعزز دور الأسرة باعتبارها شريكاً أساسياً في حماية الأبناء، ويوفر مساراً واضحاً للعلاج والتأهيل يراعي الخصوصية.

وخلال الاجتماع، أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالجهود المبذولة من الجهاز في حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده، مؤكداً سموه أن مواجهة خطر المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي من الجميع النهوض بمسؤولياتهم من خلال تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع وأفراده.

من جانبه، أعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان عن عميق شكره وامتنانه لسمو ممثل الحاكم على اهتمامه ودعمه المتواصل، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الدعم للجهاز في تحقيق أهدافه الاستراتيجية لحماية المجتمع وصون أجياله.

كما اطّلع سموه على مؤشرات تسجيل الخيل والملاك، والتطور الذي شهدته أنشطة وفعاليات الخيول العربية في منطقة الظفرة، إلى جانب جهود جمعية الإمارات للخيول العربية في دعم ملاك ومربي الخيول العربية في المنطقة.

واستمع سموه إلى عرض تضمن إحصائيات مفصلة حول التطور الذي شهده قطاع الخيول العربية، شملت مؤشرات تسجيل الخيل والملاك، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات في منطقة الظفرة منذ انطلاق بطولة الظفرة للخيول العربية عام 2021 وحتى الدورة الماضية في عام 2025.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.