بدور القاسمي تفتتح "ركن مكتبة ليكول" في بيت الحكمة

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام / افتتحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وسفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى اليونسكو "ركن مكتبة ليكول" في بيت الحكمة بالشارقة الذي يضم مجموعة منتقاة من الكتب والموارد المتخصصة تشمل أكثر من 230 عنواناً في تاريخ فن المجوهرات وعالم الأحجار الكريمة وتقنيات صناعة المجوهرات.

جاء الافتتاح بحضور كل من سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" وأليساندرو مافي رئيس فان كليف أند آربلز لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا وتركيا وصوفي كلوديل مديرة ليكول في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا وتركيا إلى جانب عدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الثقافية.

ويأتي "ركن مكتبة ليكول" كمبادرة هي الأولى من نوعها في إمارة الشارقة ضمن شراكة تمتد لثلاثة أعوام بين بيت الحكمة وليكول مدرسة فنون صياغة المجوهرات التي تأسست عام 2012 بدعم من دار فان كليف أند آربلز حيث يقدم الركن لرواد بيت الحكمة وجمهور الشارقة تجربة معرفية متكاملة تجمع بين المكتبة المتخصصة وسلسلة من الدورات والورش المخصصة للأطفال والجلسات الحوارية والقرائية والأنشطة التعليمية بما يتيح لهم استكشاف عالم المجوهرات من زوايا معرفية وعملية متنوعة.

وقالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: حين وضعت الشارقة رؤيتها لبيت الحكمة لم يكن الهدف إنشاء مكتبة بالمعنى التقليدي بل بناء وجهة للمعرفة بمختلف أشكالها فنحن نؤمن بأن المعرفة تتجاوز حدود القراءة والاطلاع وتمتد إلى الحوار والتجربة والاستكشاف وأن دورنا يتمثل في إتاحة مجالات متنوعة أمام رواد بيت الحكمة من الأدب والفن إلى التاريخ والحرف والتصميم ما دامت تقدم معرفة جديرة بالمشاركة.

وأضافت: تشكل الشراكات مع المؤسسات المتخصصة جزءاً أساسياً من نهجنا في بناء المحتوى والتجارب داخل بيت الحكمة فهي تتيح لنا الاستفادة من خبرات راسخة في مجالات متنوعة وفتح آفاق جديدة أمام الزوار للتعرف إلى المعرفة من مصادرها المتخصصة وتجسد شراكتنا مع ليكول هذا التوجه وتضيف إلى بيت الحكمة مجالاً جديداً ضمن منظومة واسعة ومتجددة من المعارف التي نعمل على تقديمها.

وقال أليساندرو مافي رئيس فان كليف أند آربلز: تلتقي الشارقة ومؤسساتها مع ليكول في التزام مشترك بإثراء التجارب التعليمية والثقافية لجمهورها ويسعدنا في فان كليف أند آربلز أن نشهد هذا التعاون في بيت الحكمة الذي يمثل إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي في المنطقة ولا يقتصر هذا التعاون على تأكيد التزامنا المشترك بدعم الفنون والتعليم ورعايتهما بل يسهم أيضاً في ترسيخ بيئة ثقافية مزدهرة تتيح للجمهور فرصاً جديدة للتعلم والإبداع والتفاعل.

وقالت صوفي كلوديل: تضطلع الكتب بدور أساسي في ليكول باعتبارها أداة للبحث ووسيلة لمشاركة المعرفة وضمان انتقالها إلى الجميع ومن هذا المنطلق تحرص ليكول على توفير مكتبة في كل فرع من فروعها حول العالم إلى جانب إصدار عدد من الكتب سنوياً التي تتناول جوانب مختلفة في عالم المجوهرات من تاريخها إلى علم الأحجار الكريمة وفنون صياغتها وتقنياتها ويأتي ركن المكتبة في بيت الحكمة امتداداً لهذا النهج وخطوةً جديدةً في نشر ثقافة المجوهرات في الشارقة ونتطلع إلى مواصلة التعاون والتكامل بين المؤسستين بما يسهم في إثراء المعرفة بهذا المجال وتعزيز وصولها إلى الجمهور.

ويضم "ركن مكتبة ليكول" مجموعة مختارة من أكثر من 230 كتاباً ومصدراً معرفياً متخصصاً في تاريخ المجوهرات وعالم الأحجار الكريمة وفنون ومهارات صياغتها تشمل إصدارات ليكول ودار فان كليف أند آربلز ودور مجوهرات أخرى إلى جانب مؤلفات متخصصة وعناوين موجهة إلى الجمهور الأصغر سناً كما يضم الركن عينات من المعادن والمواد الطبيعية المرتبطة بصناعة المجوهرات وجهازاً رقمياً يتيح للزوار الوصول إلى المحتوى الإلكتروني لليكول بما في ذلك الجلسات والقراءات الرقمية والبودكاست.

ويمتد التعاون بين الجانبين إلى برنامج ثقافي وتعليمي يجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي من خلال جلسات وورش عمل تستعرض جوانب مختلفة من عالم المجوهرات وتقنياته ويتضمن البرنامج ورشة حول استخدام "الغواش" في تصميم المجوهرات الراقية تسلط الضوء على إحدى المراحل الأساسية في تصميم القطعة قبل انتقالها إلى الحرفيين والصاغة وخبراء الأحجار والترصيع إلى جانب جلسة حول "فن صياغة الذهب" تتناول تقنيات تاريخية في تشكيل الذهب وتطور مهارات الصاغة عبر القرون.

كما يتضمن البرنامج جلسات قراءة كتب مختارة في مجال المجوهرات وورشاً مخصصة للأطفال تجمع بين التعرف إلى هذا المجال وتنمية الإبداع من خلال تصميم قطعهم الخاصة.