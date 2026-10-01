هيئة سوق المال تطرح مشاريع تنظيمية وتعلن عن نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي بنهاية العام

دبي في الأول من أكتوبر/ وام / كشف سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، عن اعتزام الهيئة طرح عدد من المشاريع التنظيمية خلال الشهرين المقبلين تتعلق بالمعاملات بين المناطق المالية الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة من الخدمات المالية، إلى جانب الإعلان عن نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بنهاية العام الحالي.

وقال العوضي، لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" المنعقد في دبي، إن الهيئة أنجزت خلال عام 2026 العديد من التشريعات، ضمن عملية تطوير جذرية لتشريعات الخدمات المالية، لافتاً إلى أن تشريعات هيئة سوق المال اليوم تقارن بكبريات مدن ودول العالم، لا سيما لندن وسينغافورة وهونغ كونغ.

وأشار إلى أن العمل مستمر من أجل إصدار القرارات المنظمة للقطاع بصورة متواصلة، فالهيئة تصدر بشكل شهري قرارات وتنظيمات جديدة للقطاع.

وحول الذكاء الاصطناعي، أكد العوضي أنه أصبح، جزءاً لا يتجزأ من عمل الهيئة، مشيراً إلى تطبيق تقنياته على مستوى الموظفين والرقابة والتحقيق.

وأوضح أن الهيئة تمتلك تقنيات تستخدم في أعمال التحقيق وتوفر قدرات استشرافية تساعد على التعرف إلى ما قد يحدث في السوق والقطاع، مؤكداً أن الهيئة ستعلن قبيل نهاية العام الجاري "في ديسمبر" عن نقلة نوعية تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وفي شأن التكامل بين الجهات التنظيمية، قال العوضي إن هناك تعاوناً مستمراً بين الهيئة ومركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والجهات التنظيمية المعنية، لبناء منظومات تخدم القطاع الاقتصادي في الدولة.

وأضاف: نحن كجهات تنظيمية مالية لا نتنافس، بل نكمل بعضنا بعضاً"، مشيراً إلى العمل المستمر بين الجهات المعنية لتطوير القطاع المالي بصورة متكاملة.

وأوضح أن هذا التعاون شمل البدء بآلية الترخيص البيني للصناديق من المناطق المالية الحرة إلى البر الرئيسي، مشيراً إلى أنها أثمرت عن معاملات كبيرة.

وفيما يتعلق بالبرنامج المشترك مع "ميرا"، قال العوضي إنه سيبدأ في نوفمبر المقبل بهدف تطوير 100 من الكفاءات الوطنية في مجال علاقات المستثمرين.

وأكد أن علاقات المستثمرين تمثل جزءاً مهماً جداً من أداء الشركات، وأن الهيئة تسعى من خلال البرنامج إلى بناء منظومة تخدم القطاع بشكل عام، مع التركيز على جعل العنصر المواطن أساساً في تطوير هذا المجال في الدولة.