معرض التخصصات الجامعي بالشارقة يستقطب 7200 زائر في دورته الثامنة

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام / استقطبت الدورة الثامنة لـ "معرض التخصصات الجامعي" الذي نظمته "مكتبات الشارقة العامة" 7200 زائر اطلعوا على خيارات الدراسة الجامعية والتعرف مباشرة إلى متطلبات القبول والمنح والبرامج الأكاديمية إلى جانب اختبار الاهتمامات والمهارات والتعرف إلى متطلبات الحياة الجامعية والمهنية.

وجمع المعرض الذي أقيم في مقر "هيئة الشارقة للكتاب" تحت شعار "ممر المستقبل.. حيث يلتقي الطموح بالإنجاز" 23 جامعة وجهة أكاديمية ومؤسسية فيما ضم برنامجه 36 جلسة وورشة عمل ضمن مساري "حوارات المستقبل" و"نبض التخصص" إلى جانب تجارب وأدوات جديدة هدفت إلى مساعدة الطلبة على المقارنة بين خياراتهم وبناء تصور أوضح لمساراتهم المقبلة.

وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: تعكس نتائج الدورة الثامنة والإقبال الذي شهده المعرض حاجة الطلبة وأسرهم إلى مساحة تجمع لهم المعلومات والخبرات التي يحتاجون إليها قبل اتخاذ قرار التخصص الجامعي وما نعتبره نجاحاً في هذه الدورة لا يرتبط بعدد الزوار فقط وإنما بنوعية التجربة التي استطعنا تقديمها إذ أتيحت للطالب فرصة أن يسأل الجامعات مباشرة ويقارن بين البرامج وشروط القبول والمنح ويستكشف مهاراته واهتماماته ويخرج بصورة أكثر وضوحاً عما يناسبه وما يحتاج إليه في المرحلة المقبلة.

وأضافت: حرصنا هذا العام على توسيع التجربة من التعريف بالبرامج الجامعية إلى مساعدة الطلبة على التفكير في العلاقة بين ما سيدرسونه وما سيتمكنون من القيام به مستقبلاً خصوصاً في ظل التغير المستمر في المهن والمهارات وما شهدناه من تفاعل الطلبة مع الجامعات والجلسات والأدوات الجديدة يؤكد أهمية استمرار تطوير المعرض بوصفه مساحة تساعدهم على الانتقال من كثرة الخيارات إلى وضوح أكبر في القرار.

وشهد اليوم الختامي للمعرض 6 جلسات باللغة الإنجليزية ضمن مساري "حوارات المستقبل" و"نبض التخصص" بالتزامن مع استقبال طلبة المدارس الأجنبية من الذكور والإناث.

وتناولت جلسات "حوارات المستقبل" مجموعة من الموضوعات التي تساعد الطلبة على الاستعداد للمرحلة الجامعية وما بعدها حيث ناقشت جلسة "الطريق إلى النجاح" أهمية تحديد الأهداف وبناء العادات والمهارات التي تدعم التقدم الأكاديمي والشخصي فيما تناولت جلسة "مقابلات القبول والمنح الدراسية" كيفية الاستعداد للمقابلات وتقديم الطالب لنفسه بصورة تعكس قدراته وطموحاته كما استعرضت جلسة "مهارات ما بعد المدرسة" أبرز المهارات التي يحتاج إليها الطلبة للانتقال بثقة إلى الدراسة الجامعية والحياة العملية.

وشهدت الدورة الثامنة إطلاق اختبار "مقياس" التفاعلي لاستكشاف مهارات الطلبة واهتماماتهم وتقديم مقترحات لتخصصات ومسارات مهنية تتقاطع معها واستحداث مساري "حوارات المستقبل" و"نبض التخصص".

كما وفّر المعرض "دليل الزائر" الإلكتروني متضمناً خريطة الأجنحة والخدمات وأسئلة تساعد الطلبة على المقارنة بين خياراتهم ومنصة للتعريف بكتب المكتبات ومصادرها الإلكترونية وقواعد بياناتها ومساحات الدراسة إلى جانب خصم بنسبة 50% على رسوم العضوية خلال أيام المعرض.