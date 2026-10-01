هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تستعرض التحضيرات النهائية لتنظيم "سباق وتحدي صير بونعير"

الشارقة في الأول من أكتوبر / وام / كشفت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ممثلة في قناة الشارقة الرياضية، عن تفاصيل النسخة الثانية من "سباق صير بونعير" للمحامل الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، المقرر تنظيمه في 10 أكتوبر الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويقام السباق بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 71 محملا وأكثر من 1000 من النواخذة والبحارة، يتنافسون على امتداد 25 ميلاً بحرياً من منطقة الحمرية وصولاً إلى الحيرة، للظفر بجوائز تصل قيمتها إلى نحو 3 ملايين درهم، وسط فعاليات مصاحبة للجمهور تحتفي بالموروث البحري.

وتزامناً مع الحدث، أعلنت الهيئة إطلاق "تحدي صير بونعير" لموظفي حكومة الشارقة، برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بجوائز تبلغ 70 ألف درهم، لتعزيز التفاعل المجتمعي وروح الفريق بالشراكة مع إذاعة "بلس 95".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في مقرها، بحضور كل من: سالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد ماجد السويدي، مدير قناة الشارقة الرياضية، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة طارق سعيد علاي النقبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وفيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في جمعية الشارقة التعاونية، وعبدالله مراد المازمي، مدير قسم الإعلان والترويج بمدينة الشارقة للإعلام "شمس"، إلى جانب ممثلي الشركاء ووسائل الإعلام.

وأكد سالم علي الغيثي أن الفعاليتين تواصلان مسيرة النجاح في تعزيز مكانة السباق ضمن الفعاليات البحرية، بما يؤكد الالتزام بالحفاظ على الموروث الإماراتي ونقله للأجيال، فيما أشار محمد ماجد السويدي إلى أن دور قناة الشارقة الرياضية يتجاوز نقل المنافسات إلى إبراز الأحداث ذات القيمة التراثية والمجتمعية التي تليق بمكانة الدولة.

وأوضح سعادة خالد جاسم المدفع أن السباق يجمع بين صون الموروث الثقافي وارتباطه الوثيق بالبحر، وبين تعزيز جاذبية الشارقة سياحياً وبيئياً وفق رؤية القيادة الرشيدة، بينما أكد سعادة طارق سعيد علاي النقبي استكمال كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لتوفير أعلى معايير السلامة للمتسابقين وتأمين مسار السباق.

بدوره، أعرب عبدالله مراد المازمي عن اعتزاز "شمس" بدعم المبادرة للعام الثاني للمساهمة في تنشيط المشهد الإعلامي والرياضي، وأكد فيصل خالد النابودة أن شراكة "تعاونية الشارقة" تأتي من منطلق دعم الفعاليات التي تدمج النشاط الرياضي بالتجربة الاجتماعية وتعزز روح التحدي والمنافسة بين أفراد المجتمع.