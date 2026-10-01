خمسة منتسبين جدد من "هيئة زايد لأصحاب الهمم يحصلون على شهادة الباريستا العالمية

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / حققت هيئة زايد لأصحاب الهمم إنجازاً جديداً في مجال التمكين المهني لأصحاب الهمم، بحصول دفعة جديدة من خمسة من منتسبيها في مدينة العين من فئتي الإعاقة الذهنية والتوحد على شهادة "الباريستا" المعتمدة من منظمة القهوة العالمية "SCA"، بعد استكمالهم بنجاح برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال إعداد القهوة الاحترافية.

وتنضم الدفعة الجديدة إلى تسعة آخرين من منتسبي الهيئة في أبوظبي سبق لهم الحصول على شهادة الباريستا من منظمة القهوة العالمية، ليصل إجمالي الحاصلين على الشهادة من منتسبي هيئة زايد لأصحاب الهمم إلى 14 شخصاً، في امتداد لمسيرة نجاح "كافيه النحلة" وبرامج الهيئة المتخصصة في التمكين المهني والاقتصادي.

ويجسد هذا الإنجاز نهج هيئة زايد لأصحاب الهمم في توفير مسارات تدريبية ومهنية نوعية تتيح لمنتسبيها تطوير مهاراتهم، واكتساب خبرات عملية معتمدة، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل، بما يواكب قدراتهم واهتماماتهم ويفتح أمامهم آفاقاً مهنية جديدة.

وكان المنتسبون التحقوا، خلال شهر فبراير 2026، ببرنامج تدريبي متخصص في مدينة العين ضمن مبادرة "Bee Coffee"، بالتعاون مع Refill Coffee Roastery، إحدى المحامص المتخصصة في القهوة المختصة، حيث خضعوا لتدريب نظري وعملي مكثف أسهم في تأهيلهم لاجتياز متطلبات الحصول على شهادة الباريستا العالمية.

ويُعد "كافيه النحلة" أحد أبرز مبادرات التمكين الاقتصادي التي تنفذها هيئة زايد لأصحاب الهمم، وأول مقهى في دولة الإمارات يُدار بالكامل من قبل أصحاب الهمم، حيث يوفر بيئة عمل حقيقية تتيح للمنتسبين تحويل شغفهم بالقهوة إلى مهارات مهنية وخبرات عملية وفرص وظيفية مستدامة في قطاع الضيافة.

ويعكس المشروع منظومة متكاملة للتأهيل والتمكين، تشمل التدريب الميداني، وتنمية مهارات التواصل وخدمة العملاء والعمل الجماعي والانضباط والاستقلالية، بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل ويدعم انتقالهم من مرحلة التدريب إلى ممارسة العمل في بيئة مهنية حقيقية.