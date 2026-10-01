62 لاعبا يتجاوزون الجولات التمهيدية في السباق نحو لقب "تحدي أبوظبي للجولف"

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / تصل بطولة تحدي أبوظبي الدولية للجولف، التي تقام ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية إلى مراحل الحسم مع إقامة أولى الجولتين النهائيتين غداً، ترقباً للختام وتتويج البطل يوم السبت المقبل، وذلك وسط إثارة كبيرة يشهدها نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمنطقة العين.

ويتنافس في البطولة 144 من أفضل مواهب الجولف الصاعدة على الساحة العالمية، في الحدث الذي يقام بالشراكة مع اتحاد الإمارات للجولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت الجولة الثانية التي أقيمت اليوم، تواجد 3 لاعبين في صدارة الترتيب، وهم الفنلندي تابيو بولكانين، والبلجيكي ماتيس بيسارد، والأيرلندي ليام نولان، وذلك برصيد 131 ضربة، بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل لكل لاعب.

وكان بولكانين صاحب أداء متميز في الجولة الثانية، التي حقق خلالها 6 ضربات تحت المعدل، ليتقدم من المركز 23 إلى صدارة الترتيب.

ويتطلع الفنلندي إلى مواصلة أدائه القوي هذا الموسم، حيث يحتل المركز 13 في ترتيب "السباق إلى مايوركا" هذا الموسم، كما يمتلك لقبين في مسيرته في جولة هوتيل بلانر.

كما تألق نولان، صاحب الـ26 عاماً، والطامح للتأهل إلى البطولات الختامية للموسم، وسجل 5 ضربات تحت المعدل.

وسجل البلجيكي بيسارد 3 ضربات تحت المعدل، ليواصل مساعيه لتحسين موقعه في ترتيب "السباق إلى مايوركا"، وهو الذي يحتل المركز 78، ويطمح إلى أن يتقدم، إذ يتأهل أصحاب المراكز الـ68 الأوائل فقط في التصنيف عقب اختتام منافسات البطولة في العين إلى البطولتين الختاميتين في الصين، ويلي ذلك النهائي الكبير للموسم في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وفي ختام منافسات الجولة الثانية، نجح 62 من أصل 144 لاعباً في حجز مقاعدهم في الجولتين النهائيتين، حيث بلغ أقل عدد ضربات ممكن للتواجد في الأدوار الحاسمة ضربتين تحت المعدل.