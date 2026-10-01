جامعة عجمان تتخطى 10 آلاف طالب للمرة الأولى وتطرح تخصصات تواكب المستقبل

عجمان في الأول من أكتوبر / وام / تجاوزت جامعة عجمان حاجز الـ 10 آلاف طالب وطالبة مسجلين في برامجها الأكاديمية للمرة الأولى في تاريخها، في إنجاز مؤسسي بارز يعكس الثقة المتنامية بجودة التعليم العالي والفرص الأكاديمية التي توفرها دولة الإمارات.

وتطورت الجامعة، منذ تأسيسها عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح مؤسسة تعليمية غير ربحية ذات امتداد عالمي، تعيد استثمار مواردها في تطوير البحث العلمي، وبناء الشراكات الدولية، وتوفير الدعم اللازم للطلبة لتعزيز جاهزيتهم للحياة المهنية في عالم متغير.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن بلوغ هذا العدد من الطلبة في حرم جامعي واحد يجسد حجم الثقة التي يضعها الطلبة وأسرهم في المؤسسة، مشيرا إلى أن هذا النمو يضاعف من مسؤولية الجامعة في الحفاظ على أعلى المعايير الأكاديمية.

وأوضح أن الجامعة، بوصفها غير ربحية، تضع الأثر التعليمي والمجتمعي في صميم قراراتها واستثماراتها لضمان إحداث فرق مستدام في حياة الطلبة والمجتمع.

ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق الجامعة قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026؛ حيث دخلت للمرة الأولى قائمة أفضل 400 جامعة عالمياً باحتلالها المرتبة 397 وفق تصنيف "كيو إس" (QS) لعام 2027، وحصولها على التقييم الأعلى (5+) نجوم، إلى جانب نيلها الاعتماد المؤسسي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة (WSCUC).

وتواصل الجامعة تطوير برامجها الأكاديمية لتركز على تخصصات نوعية تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والعلوم الصحية المتقدمة، بالتوازي مع توسيع تعاونها مع قطاعات الأعمال لتخريج كفاءات تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لدعم اقتصاد دولة الإمارات.