بلدية مدينة أبوظبي تستعرض مشاريع "شاطئ المكفوفين" و"ملاعب الفرجان" خلال "ليفكس 2026"

أبوظبي في الأول من أكتوبر / وام / تستعرض بلدية مدينة أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026"، حزمة من مشاريعها الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية، وتوفير مرافق مجتمعية ورياضية متكاملة، وأخرى دامجة ومجهزة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.

وأوضحت زينب عبدالرحمن، رئيس قسم المسطحات المائية في بلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية تسلط الضوء على مشروع "شاطئ المكفوفين" على كورنيش أبوظبي، والذي جرى تطويره بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم لدمج هذه الفئة وتمكينهم من الاستفادة من الشواطئ بأمان.

ويضم الشاطئ مسارات مهيأة، ولوحات إرشادية بطريقة "برايل"، وحبالاً مساعدة وأجراس إرشادية لتحديد منطقة السباحة، إضافة إلى طاقم متخصص من منقذين وحراس أمن وممرضة للتعامل مع الحالات الطارئة، ومركبات كهربائية لتسهيل تنقلهم.

وأشار عبدالله الصيعري، من بلدية مدينة أبوظبي، إلى استعراض البلدية لمشروع "ملاعب الفرجان"، الذي يتضمن في مرحلته الحالية أربعة ملاعب موزعة بالتساوي بين منطقتي بني ياس والشوامخ، لتوفير مساحات آمنة رياضية وترفيهية للأفراد والعائلات.

ويضم المشروع ملاعب متعددة الاستخدامات، وملاعب "بادل"، ومناطق لياقة بدنية وألعاب للأطفال.

وأضاف الصيعري أن البلدية تعتزم التوسع مستقبلاً في إنشاء ملاعب فرجان جديدة في مناطق الفلاح والسمحة والرحبة والشهامة، مؤكداً حرصها على استطلاع آراء الجمهور بشكل دوري لتلبية تطلعاتهم وتوفير مرافق تسهم بفاعلية في الارتقاء بجودة حياتهم.