حكومة الفجيرة الرقمية تبحث مع "نتورك إنترناشيونال" تطوير حلول الدفع الرقمي

الفجيرة في الأول من أكتوبر / وام / استقبل الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، وفدا من شركة "نتورك إنترناشيونال"، لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير منصات وحلول مبتكرة للدفع الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية بأعلى درجات الأمان.

وضم وفد الشركة سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مستشار الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي، والسيد مراد كاغري سوزر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيدة نجاح المزروعي، نائب الرئيس الأول ورئيسة الحسابات الحكومية، وذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الفرص المتاحة لتطوير حلول رقمية نوعية تدعم مسار التحول الرقمي في إمارة الفجيرة، وتسهم في بناء منظومة متطورة للمدفوعات الرقمية تتوافق مع أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، بما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق المتبادل، وتبادل الخبرات، فضلاً عن استكشاف مبادرات وفرص جديدة تدعم مسيرة التحول الرقمي وتسهم في تطوير جودة الخدمات الحكومية في الإمارة.