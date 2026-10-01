عرض أطول سبيكة ذهب في العالم في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بالشارقة

الشارقة في الأول من أكتوبر / وام / تخطف أطول سبيكة ذهب في العالم، والمسجلة رسميا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، أنظار زوار الدورة الثامنة والخمسين لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة وتستمر فعالياته حتى الرابع من أكتوبر الجاري.

وتعرض شركة "بي تي سي" (BTC) السبيكة التي صممت على هيئة مسطرة ذهبية يبلغ طولها 2.12 متر (ما يعادل 6 أقدام و11.5 بوصة).

وتقدم السبيكة، المعروضة بشكل رأسي إلى جانب شهادة "غينيس" التوثيقية، تجربة تفاعلية واستعراضية فريدة للزوار تحت مفهوم "قِس طولك بالذهب"، حيث تتيح لهم الوقوف بجوارها ومقارنة أطوالهم بها والتقاط الصور التذكارية.

ويشهد المعرض، الذي يقام على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع، مشاركة واسعة تضم أكثر من 500 علامة تجارية من 19 دولة، إلى جانب خمسة أجنحة دولية متخصصة تمثل كلا من هونغ كونغ، والهند، وإيطاليا، وسنغافورة، وتايلاند، ليقدم منصة استثنائية تجمع بين القيمة الاستثمارية للمعدن النفيس والابتكار في العرض والتصميم.