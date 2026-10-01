"الإمارات للدراجات الهوائية" يشارك في عدة سباقات إيطالية

أبوظبي في 1 أكتوبر/وام/ يشارك فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، في سباق جيرو ديل إيميليا يوم السبت المقبل، ضمن سلسلة من السباقات الإيطالية التي يشارك فيها خلال الأسبوع المقبل.

وتضم قائمة السباقات التي يشارك فيها الفريق، إلى جانب جيرو ديل إيميليا، كلاً من كوبا أغوستوني وكوبا برنوتشي وتري فالي فاريزين.

ويقود الفريق في سباق جيرو ديل إيميليا الأمريكي براندون ماكنولتي، المتوج مؤخراً بلقب بطولة العالم لسباق الطريق في مونتريال.

ويشارك ماكنولتي في السباق إلى جانب زملائه: إيغور أرييتا، وفيليبو بارونشيني، وفيليكس غروسشارتنر، وجوناثان نارفايس، وتيم ويلينز، وآدم ييتس.

ويقام السباق هذا العام من مدينة فيرارا إلى بولونيا، على أن يكون الختام على مرتفع سان لوكا، حيث يتعين على الدراجين اجتياز الصعود 5 مرات.

وتوج فريق الإمارات بلقبي النسختين الماضيتين عبر إسحاق ديل تورو، وتادي بوجاتشار، كما نجح الفريق في الصعود إلى منصة التتويج في خمس من آخر ست نسخ.

وتتواصل مشاركات الفريق في إيطاليا الأحد المقبل من خلال سباق كوبا أغوستوني، حيث يدافع آدم ييتس عن لقبه بعدما توج بطلاً للنسخة الماضية، فيما سبق لـمارك هيرشي ودافيدي فورمولو الفوز بالسباق عامي 2024 و2023 على التوالي.

ويشارك ييتس إلى جانب إيغور أرييتا، وبونوا كوزنفروي، ولوكا جاييمي، وفيليكس غروسشارتنر، وبراندون ماكنولتي، وجوناثان نارفايس.

وينطلق السباق من ليسوني، ويتضمن أكثر من 3000 متر من الصعود على مسافة السباق، تتركز غالبيتها في حلبة ليسّولو البالغ طولها 28 كيلومتراً، والتي يجتازها الدراجون أربع مرات.

كما يخوض الفريق يوم الاثنين المقبل مشاركته في النسخة الـ107 من سباق كوبا برنوتشي، بمشاركة كل من إيغور أرييتا، وفيليبو بارونشيني، ولوكا جاييمي، وجوناثان نارفايس، وتيم ويلينز، وآدم ييتس، وأوغو فابرييه.

ويبلغ طول السباق 178.3 كيلومتر مع أقل من 2000 متر من الصعود، وينطلق ويختتم في مدينة ليغنانو.

ويتضمن المسار دائرة فالي أولونا التي يجتازها الدراجون سبع مرات، وتشمل في كل لفة صعودات سان بانكراسيو وبيكولو ستيلفيو وكاراماما، قبل خوض المرحلة الأخيرة المسطحة لمسافة 25 كيلومتراً وصولاً إلى خط النهاية في ليغنانو.

وتختتم سلسلة السباقات الإيطالية الثلاثاء المقبل بإقامة النسخة الـ105 من سباق تري فالي فاريزين، والذي يشارك فيه براندون ماكنولتي إلى جانب فيليبو بارونشيني، وبونوا كوزنفروي، ولوكا جاييمي، وجوناثان نارفايس، وبافل سيفاكوف، وتيم ويلينز.

وينطلق السباق من بوستو أرسيزيو ويمتد لمسافة 198.3 كيلومتر وصولاً إلى مدينة فاريزي، ويتضمن نحو 3000 متر من الصعود.

ويضم المسار صعود رونكي التقليدي، إلى جانب صعودات سينكوي بيانتي ولوبيناتي وكاشياغو، قبل أن يختتم السباق بعد ست لفات من الدائرة النهائية عند شارع فيا ساكو وسط مدينة فاريزي.

وكان تادي بوجاتشار قد توج بلقب النسخة الماضية، محققاً فوزه الثاني في السباق، فيما يسعى فريق الإمارات للدفاع عن اللقب عبر تشكيلته المشاركة هذا العام.