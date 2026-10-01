المركز الثقافي بأم القيوين يحتفي بكبار المواطنين بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

أم القيوين في الأول من أكتوبر /وام/ نظم المركز الثقافي في أم القيوين ملتقى تحت شعار "ذاكرة الوطن وعطاء مستدام"، احتفاء باليوم العالمي للمسنين، وتقديراً لعطاء كبار المواطنين ودورهم في المجتمع، وإسهاماتهم في حفظ الموروث الإماراتي ونقل القيم والخبرات والمعارف بين الأجيال، وبغرض تسليط الضوء على ما يمثلونه من رصيد وطني وإنساني وثقافي أسهم في مسيرة التنمية وبناء المجتمع.

وهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة كبار المواطنين المجتمعية، وترسيخ قيم الوفاء والتقدير لعطائهم، إلى جانب توفير مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بما يعزز حضورهم ودورهم الفاعل في المجتمع، مسلطاً الضوء على ما يمثلونه من رصيد معرفي وإنساني وثقافي، من خلال برنامج متنوع جمع بين الحرف التراثية والاستدامة والفنون الشعبية، وعزز مشاركتهم وتفاعلهم المجتمعي.

وأقيم الملتقى بالتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين – فرع رأس الخيمة، والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين، ودائرة بلدية أم القيوين، وبمشاركة عدد من المؤسسات التعليمية في الإمارة.

وشملت فعاليات الملتقى عروضاً تراثية بمشاركة 40 سيدة، قدمت خلالها حرفيات من عضوات جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين نماذج من الحرف الإماراتية التقليدية، من بينها التلي والخوص، إلى جانب عرض مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية التراثية، بهدف التعريف بهذه الحرف وإبراز أهميتها في المحافظة على الموروث الثقافي الإماراتي ونقل مهاراته ومعارفه إلى الأجيال الجديدة.

وشاركت السيدات الـ40 في ورشة للزراعة المستدامة قدمتها دائرة بلدية أم القيوين، تناولت الأساليب الصحيحة للزراعة وطرق العناية بالنباتات، إلى جانب التعريف بالممارسات الزراعية المستدامة وأهميتها في المحافظة على الموارد، وتضمنت جانبا تطبيقيا وتدريبا عمليا على عدد من المهارات الزراعية، فيما وزعت الدائرة شتلات زراعية على المشاركات، بهدف تشجيعهن على تطبيق الممارسات التي تعرّفن إليها خلال الورشة، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة المستدامة.

وتضمن البرنامج عروضاً فنية وتراثية قدمها عدد من طلبة المؤسسات التعليمية في الإمارة، شملت فقرات ورقصات شعبية جسدت جوانب من التراث الإماراتي، إلى جانب تقديم الهدايا لكبيرات المواطنات في لفتة عكست معاني الوفاء والتقدير والاعتزاز بعطائهن.

وأكد عبدالله بوعصيبة، مدير المركز الثقافي بأم القيوين، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين يعكس الحرص على تقدير عطاء كبار المواطنين ودورهم في بناء المجتمع وصون هويته الوطنية، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في إتاحة المجال أمامهم لنقل خبراتهم ومعارفهم وموروثهم الثقافي إلى الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية والتعليمية يسهم في تقديم مبادرات نوعية تعزز مشاركة كبار المواطنين، وتكرس مكانتهم باعتبارهم جزءاً أصيلاً من ذاكرة الوطن ومسيرته.