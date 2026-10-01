جمارك دبي تستقطب 3182 متقدماً خلال "رؤية 2026"

دبي في الاول من أكتوبر /وام/ استقطبت جمارك دبي، 3182 متقدماً عبر منصتها في معرض "رؤية 2026"، فيما أجرى فريق الموارد البشرية 213 مقابلة وظيفية.

وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل العمل الجمركي ودور جمارك دبي في دعم اقتصاد الإمارة، معربا عن تطلعه إلى استقطاب كفاءات وطنية تقود مستقبل العمل الجمركي، وتمتلك المعرفة والمهارات الرقمية والتحليلية والقدرة على الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسهم في حماية المجتمع وتمكين التجارة الموثوقة ودعم تنافسية اقتصاد دبي.

وأضاف أن مستقبل العمل الجمركي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على الكفاءات القادرة على توظيفها وتحويلها إلى أثر، مؤكدا تن الدائرة تعمل على بناء بيئة تمكّن المواهب الوطنية من التعلم والتطور والمشاركة في تطوير الخدمات والعمليات وصناعة الحلول المستقبلية، بما يعزز جاهزية جمارك دبي للتحولات المقبلة ويواكب طموحات الإمارة الاقتصادية.والمستقبلية في دبي، بما يسهم في تعزيز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل ورفع جاهزية الكفاءات للمستقبل.

وقال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة، إن الدائرة تركز على استقطاب كفاءات وطنية تمتلك قابلية عالية للتعلم والتطور، ومهارات رقمية ومستقبلية تمكّنها من مواكبة تطور العمل الجمركي والإسهام في رفع كفاءة العمليات والخدمات ودعم انسيابية حركة التجارة.

وأضاف أن "جمارك دبي" تعمل على أن تكون رحلة الكفاءات الوطنية فيها مساراً متكاملاً يبدأ بالاستقطاب، ويمتد إلى التأهيل والتطوير وبناء الخبرات، بما يتيح للمواهب الإماراتية فرصاً حقيقية للنمو والإسهام في التحول المؤسسي وصناعة مستقبل العمل الجمركي.