مجموعة دبي لمصممي الذهب تطلق إستراتيجية لتعزيز الوصول إلى العالمية

دبي في الاول من أكتوبر /وام/ أطلقت مجموعة دبي لمصممي الذهب، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، توجهها الإستراتيجي للمرحلة المقبلة، والذي يركز على توسيع فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، وتطوير القدرات المهنية، وتعزيز الحضور العالمي لمصممي المجوهرات ورواد الأعمال العاملين في دبي.

وتضم المجموعة 50 عضواً من العاملين في مجالات تصميم المجوهرات وريادة الأعمال والأنشطة الإبداعية المرتبطة بالقطاع، وتهدف إلى مساعدة أعضائها على تحويل المواهب الإبداعية إلى مشاريع مستدامة وقابلة للنمو التجاري، من خلال التعليم وتطوير الأعمال والشراكات المتخصصة والوصول إلى الأسواق وتعزيز الحضور محلياً ودولياً.

وتحافظ الإستراتيجية على الهوية المستقلة لكل علامة تجارية وخصوصيتها التجارية، بالتوازي مع توفير منصة جماعية أكثر قوة تتيح لشركات ومصممي المجوهرات في دبي الوصول إلى فرص دولية جديدة.

وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية للمجموعة في تعزيز الحضور الدولي لمجتمع تصميم المجوهرات في دبي من خلال المشاركة المنتقاة في المعارض والفعاليات التجارية والمنصات المهنية في الأسواق ذات الأولوية.

وستركز المشاركات الدولية على تحقيق نتائج تجارية قابلة للقياس، تشمل التواصل مع المشترين المؤهلين وتجار التجزئة والموزعين، وفتح فرص للتصدير، وتوفير معلومات حول الأسواق، وتعزيز الحضور الإعلامي، وبناء شراكات دولية طويلة الأمد.

وتدرس المجموعة إطلاق برنامج للتمثيل الدولي يمتد على ثلاث سنوات، بهدف تطوير نموذج مستدام لدعم الحضور الدولي لشركات ومصممي المجوهرات العاملين في دبي.

وتركز السنة الأولى من البرنامج على تأسيس النموذج ووضع معايير المشاركة واختبار آليات التمثيل الجماعي في الأسواق الدولية، فيما تشهد السنة الثانية توسيع نطاق الشراكات والتواصل مع المشترين ووسائل الإعلام الدولية، وتركز السنة الثالثة على تقييم الأثر التجاري والسمعة المؤسسية، وتحديد نموذج تمويل مستدام وحجم التوسع المناسب للمرحلة اللاحقة.

وسيتم اختيار الفعاليات الدولية وفق مجموعة من المعايير تشمل جودة المشترين، وفرص الوصول إلى الأسواق، وإمكانات التصدير، والحضور الإعلامي، وسمعة الفعالية في القطاع، وكفاءة التكلفة، ومدى توافقها مع الأولويات الاقتصادية الدولية لدبي.

كما ستخضع مشاركة الأعضاء لمعايير تشمل الجاهزية التجارية، وجودة المنتجات، والالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية، والقدرة على قياس النتائج التجارية للمشاركة.

وترتكز الإستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي التعليم وتطوير الأعضاء، وتطوير الأعمال والشراكات، والتمثيل الدولي وتعزيز الحضور.

وتعتزم المجموعة، من خلال هذه المحاور، تنظيم ورش عمل ودورات متخصصة وبرامج للتطوير المهني، إلى جانب تسهيل التواصل التجاري وبناء الشراكات الإستراتيجية، وإتاحة فرص لأعضاء مختارين للمشاركة في منصات وفعاليات دولية.

ويأتي التوجه الجديد استناداً إلى الأنشطة الدولية والمهنية التي نفذتها المجموعة وقيادتها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بمومباي وجايبور وبانكوك، وبرامج للتطوير المهني في البحرين وفلورنسا، والمشاركة في معارض داخل دولة الإمارات، إلى جانب بناء علاقات مع مؤسسات متخصصة في علوم الأحجار الكريمة والتعليم والقطاع.

كما واصلت المجموعة تعزيز حضور أعضائها من خلال وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والتعريف بأعمال الأعضاء وتوسيع شبكة العلاقات الدولية في القطاع.

وأكدت المجموعة أن المبادرات الدولية المستقبلية ستخضع لمجموعة من مؤشرات الأداء التجارية والمؤسسية، من بينها عدد الاجتماعات مع المشترين المؤهلين، والتواصل مع تجار التجزئة والموزعين، وفرص الأعمال والطلبات التجارية، وفرص التصدير، والشراكات الدولية، والحضور الإعلامي والرقمي، وتطوير قدرات الأعضاء.

ويهدف هذا النهج إلى قياس النتائج الفعلية للمشاركة الدولية ومدى إسهامها في خلق فرص تجارية جديدة للأعضاء، وليس الاكتفاء بقياس أعداد المشاركين.

وقالت مها السيبعي، رئيسة مجموعة دبي لمصممي الذهب، إن الإستراتيجية تعكس طموح المجموعة لبناء جسور أقوى بين مجتمع تصميم المجوهرات في دبي والأسواق العالمية.

وأضافت: "نسعى إلى منح مصممي المجوهرات ورواد الأعمال في دبي فرصاً أكبر للوصول إلى العلاقات والمعرفة والمنصات الدولية التي تساعدهم على تحقيق نمو مستدام، ونطمح في الوقت نفسه إلى أن يعكس حضور أعضائنا عالمياً مكانة دبي كوجهة للإبداع وريادة الأعمال والحرفية وممارسة الأعمال".

وتضم المجموعة عدداً بارزاً من رائدات الأعمال والمؤسسات والمصممين المستقلين والمواهب الصاعدة، كما تسعى الإستراتيجية إلى توفير فرص أكبر للمواهب الناشئة لاكتساب المعرفة والخبرات المهنية، وتطوير معايير العمل، وبناء شبكات علاقات تجارية دولية.