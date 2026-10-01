خمس منشآت تتبع شرطة الشارقة تفوز بجائزة المباني الصّديقة لكبار السّنّ

الشارقة في الأول من أكتوبر /وام/ فازت خمس من منشآت القيادة العامّة لشرطة الشّارقة بجائزة المباني الصّديقة لكبار السّنّ خلال ملتقى خدمات كبار السّنّ الخامس عشر، الّذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعيّة بالشّارقة اليوم تحت شعار "حياة كريمة وعطاء مستدام".

جاء هذا الإنجاز تتويجًا لجهود القيادة في تطوير مرافق وخدمات تراعي احتياجات كبار السّنّ وتعزّز جودة حياتهم وتدعم مكانة الشّارقة بوصفها مدينة مراعية للسّنّ انسجامًا مع توجّهات حكومة الشّارقة في تعزيز مكانة كبار السّنّ وتوفير بيئة داعمة لهم بما يرسّخ اندماجهم في المجتمع ويضمن لهم حياة كريمة.

وشملت المباني الفائزة المبنى الرّئيسيّ للقيادة العامّة لشرطة الشّارقة ومركز التّحنيط بإدارة الأدلّة والمختبرات الجنائيّة ومبنى إدارة المؤسّسة الإصلاحيّة ومبنى مركز شرطة الحمريّة الشّامل ومبنى مركز شرطة السّيوح الشّامل.

ويجسّد هذا الفوز حرص شرطة الشّارقة على تهيئة بيئة مؤسّسيّة تراعي احتياجات كبار السّنّ وتيسّر وصولهم إلى مرافقها والاستفادة من خدماتها من خلال توفير التّسهيلات الّتي تمنحهم تجربة خدميّة تتّسم بالرّاحة واليسر وتعزّز استقلاليّتهم ومشاركتهم المجتمعيّة.

ويمثّل الإنجاز حافزًا لمواصلة تطوير المرافق والخدمات في مختلف الوحدات الشّرطيّة وترسيخ الممارسات المراعية لكبار السّنّ ضمن منظومة العمل المؤسّسيّ بما يترجم التزام القيادة بتقديم خدمات شاملة تستجيب لاحتياجات جميع فئات المجتمع وتدعم استدامة رفاههم وسعادتهم.