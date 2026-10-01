وزراء البيئة العرب يبحثون تغير المناخ والتنمية المستدامة

القاهرة في الأول من أكتوبر /وام/ عقد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، اليوم الخميس، دورته الـ37 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث بحث الوزراء عددا من القضايا البيئية ذات الأولوية، تشمل متابعة الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ومكافحة التصحر، وقضايا المياه والزراعة والنفايات.

وناقش الوزراء سبل مواجهة تغير المناخ وتنسيق الموقف التفاوضي العربي استعدادا لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، وتعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، إلى جانب التحضير للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى وجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وتناول الاجتماع الأوضاع البيئية في فلسطين والدول العربية المتضررة من الكوارث، والاقتصاد الأزرق والتوقعات البيئية في المنطقة العربية، إلى جانب المنتدى ومرفق البيئة العربيين، وعاصمة البيئة العربية وجائزة المجلس، وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات البيئية.