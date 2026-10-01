أبوظبي لألعاب القوى يعلن روزنامة البطولات الجديدة

أبوظبي في الأول من أكتوبر /وام/ أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى اعتماد روزنامة البطولات المقررة في الفترة المقبلة من العام الجاري على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد في بيان له أن الفعاليات تتضمن بطولة أبوظبي الأولى داخل الصالة في 10 أكتوبر الجاري، تليها البطولة المجتمعية بمناسبة عام الأسرة 31 أكتوبر، ثم المهرجان المجتمعي للأطفال والبراعم بمناسبة عام الأسرة أيضا في 7 نوفمبر، وبطولة أبوظبي الأولى الشاطئية في اليوم التالي.

وأشار إلى تنظيم مهرجان يوم الشهيد للأطفال والبراعم في نوفمبر أيضا، ثم بطولة عيد الاتحاد في ديسمبر 2026، وصولا إلى مهرجان عيد الاتحاد للأطفال والبراعم في ديسمبر المقبل.

وقال سعادة خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن الفعاليات المقررة تتماشى مع إستراتيجية النادي التطويرية للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، واكتشاف المواهب، موضحا أن البطولة الأولى للسيدات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية مؤخرا حققت نجاحا كبيرا يدفعهم للمحافظة على تنظيمها خلال السنوات المقبلة.

ونوه إلى أن النادي يتطلع إلى إضافة بعض البطولات وسباقات الطريق والمهرجانات والفعاليات المجتمعية خلال المرحلة المقبلة، في مناطق عدة على نطاق إمارة أبوظبي بكل من الظفرة والعين حسب الخطة المقررة.