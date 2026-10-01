"الشارقة لأبحاث علوم البحار" يجمع نخبة عالمية في اللجنة العلمية الدولية

الشارقة في الأول من أكتوبر/ وام/استقبل مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان، نخبة من العلماء والخبراء الدوليين في علوم البحار والمحيطات، وذلك ضمن أعمال اللجنة العلمية الدولية للمركز التي تجمع خبرات علمية وأكاديمية رفيعة من مؤسسات وجامعات ومراكز بحثية مرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرأس اللجنة الدكتور مات فروست رئيس المكتب الدولي بمختبر بليموث البحري في المملكة المتحدة، وتضم في عضويتها الدكتور بريندان غودلي مدير كلية الدراسات العليا للبيئة والاستدامة بجامعة إكستر في المملكة المتحدة والدكتورة حنان الصرعاوي مدير مكتب الأبحاث والدراسات والتخطيط الاستراتيجي ورئيس فريق الاستدامة في الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت والدكتور كيلابارتي راماكريشنا عالم أول ومدير سياسات المحيطات والمناخ في معهد وودز هول لعلوم المحيطات بالولايات المتحدة الأمريكية و الدكتورة داتو أيلين تان مدير مركز الدراسات البحرية والساحلية في جامعة سينز ماليزيا و الدكتور جون بيرت أستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي.

و أعرب الدكتور ستيفن ويدكومب مدير مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار، عن اعتزازه بانضمام هذه النخبة من العلماء والخبراء إلى اللجنة العلمية الدولية مؤكداً أن خبراتهم المتنوعة ستسهم في توجيه المسارات البحثية للمركز وتوسيع شبكة شراكاته الدولية ودعم طموحه في أن يكون مركزاً رائداً لإنتاج المعرفة والحلول العلمية في علوم البحار واستدامة النظم البيئية البحرية.

ويتضمن البرنامج لقاءات ونقاشات علمية مع باحثي ومتخصصي المركز والاطلاع على مختبراته وإمكاناته البحثية ومشاريعه العلمية ومناقشة التوجهات المستقبلية للأبحاث البحرية ومجالات حماية النظم البيئية واستدامة الموارد البحرية بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الدولية.

وتعكس النخبة من الخبرات العلمية الدولية المكانة المتنامية لمركز الشارقة لأبحاث علوم البحار على خارطة البحث العلمي العالمي وما بات يمثله من منصة متخصصة تستقطب العلماء والخبراء من مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة حول العالم وتفتح آفاقاً لشراكات علمية دولية تسهم في تطوير الأبحاث البحرية وإنتاج معرفة نوعية تنطلق من إمارة الشارقة إلى العالم.