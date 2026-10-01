تدوير تكرم 30 شريكاً لتعزيز التوعية البيئية والاستدامة

العين في الأول من أكتوبر/ وام/ كرّمت مجموعة تدوير 30 من الشركاء والمساهمين، تقديراً لإسهاماتهم في توسيع نطاق برامج التوعية المجتمعية وتعزيز أثرها على مستوى دولة الإمارات.

وجرى التكريم خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للتوعية لعام 2026، الذي أقيم أمس، في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمدينة العين.

وشملت قائمة المكرّمين 13 جهة حكومية، و9 جهات تعليمية ومدارس، وجهتين إعلاميتين، و3 مكرّمين من فئة المتطوعين.

وشملت الجهات المكرّمة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، وشبكة أبوظبي للإعلام، إلى جانب المدارس المشاركة والمتطوعين والطلبة.

وسلّط الحفل الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات في تحويل الوعي البيئي إلى مشاركة فاعلة وممارسات مسؤولة وأثر مجتمعي ملموس وقابل للقياس.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير «يؤدي شركاؤنا دوراً محورياً في توسيع نطاق برامجنا التوعوية وتعزيز أثرها، والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتحويل الوعي إلى عمل ملموس. ومن خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية والمتطوعين وأفراد المجتمع، نرسّخ المسؤولية المشتركة تجاه الاستدامة، ونبني منصة أكثر قوة لإحداث تغيير سلوكي طويل الأمد وصنع مستقبل أكثر استدامة».

كما استعرض الحفل الأثر الملموس الذي تحقق بفضل شراكات مجموعة تدوير. ومن أبرز المبادرات الأخيرة حملة «تخلّص منها بمسؤولية»، التي وصلت إلى أكثر من 15 ألف شخص، وحملة «مزارعنا مستدامة»، التي تواصلت مع 6,342 عاملاً في القطاع الزراعي وحصدت جائزة أفضل مشروع للتوعية المجتمعية في دولة الإمارات ضمن جوائز GovMedia 2026.

كما حققت الشراكات التعليمية أثراً إضافياً؛ إذ وصل برنامج الجيل الأخضر، المنفّذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى 260 طالباً في تسع مدارس عبر ست إمارات.

ومع مواصلة مجموعة تدوير جهودها لتحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، تظل التوعية المجتمعية ركيزة أساسية في مسيرتها نحو ترسيخ الاقتصاد الدائري. ولذلك، ستواصل مجموعة تدوير توسيع شراكاتها، وتعزيز قياس أثر التغيير السلوكي، وتطوير برامج تمكّن أفراد المجتمع من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أكثر كفاءة في استخدام الموارد.

من جانبها أكدت الدكتورة ريم الكندي، نائب الرئيس للتوعية في مجموعة «تدوير»، على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، لتعزيز الوعي البيئي ودعم مسيرة الاستدامة الشاملة.

​وأوضحت الكندي لوكالة أنباء الإمارات"وام"، أن تكريم الشركاء والمساهمين يأتي تقديرًا لجهودهم التكاملية ودورهم الفاعل في دعم العملية التوعوية، مشيرةً إلى أن هذا التكريم يمثل امتدادًا لبناء شراكات مستقبلية مستدامة، حيث تعتمد على العمل الجماعي لتوسيع نطاق الرسالة البيئية.

​وأشارت إلى الدور المحوري للبرامج التعليمية التي تستهدف جميع المراحل العمرية، من الأطفال والمدارس وصولًا إلى الجامعات، في ترسيخ المفاهيم البيئية وإحداث تغيير سلوكي إيجابي لدى أفراد المجتمع.

​كما أشادت بالدور الإستراتيجي للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين المكرمين، مثمنةً مساهمتهم الجوهرية في إيصال الرسالة التوعوية لنطاق أوسع من الجمهور داخل إمارة أبوظبي وعلى مستوى الدولة بشكل عام.