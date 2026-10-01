شرطة دبي تعزز سرعة معالجة شكاوى المتعاملين

دبي في الأول من أكتوبر/ وام/ عززت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة التعامل مع شكاوى المتعاملين الواردة عبر منصة «04» الحكومية من خلال غرفة «نبض»، التي تتولى متابعة الشكاوى والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجتها وإغلاقها وفق سبعة معايير للجودة، مع التحقق من رضا المتعامل عن النتيجة.وتعمل الغرفة، التابعة لقسم الشكاوى في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، على متابعة الشكوى منذ ورودها والرد عليها، مروراً بالتحقق منها وتحديد أسبابها واتخاذ الإجراء المناسب، وصولاً إلى إغلاقها بعد مراجعة المعالجة.

وقال اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، خلال تفقده الغرفة، إن «نبض» تدعم توجهات حكومة دبي في الارتقاء بجودة الخدمات وإسعاد المتعاملين، من خلال تسريع الاستجابة للشكاوى ومتابعة مسارها وتحليل بياناتها بما يدعم اتخاذ القرار.

وأوضح العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن معايير إغلاق الشكوى تشمل ارتباط الرد بموضوعها ومعالجته المباشرة لها، ووضوحه واستناده إلى الوقائع، وبيان الإجراء المتخذ ودقة المعلومات، وتحديد سبب المشكلة متى أمكن، والالتزام بمدة المعالجة، والتحقق من رضا المتعامل.

وأضاف أن منظومة العمل في الغرفة تضم ثلاثة فرق: يتولى الأول استقبال الشكاوى وتصنيفها وتحويلها إلى الجهات المختصة أو معالجة الحالات البسيطة، ويتابع الثاني الإجراءات مع تلك الجهات ويُطلع المتعامل على مستجدات المعالجة، فيما يراجع الثالث الردود والإجراءات المتخذة ومدى استيفائها معايير الجودة قبل إغلاق الشكوى واستطلاع رأي المتعامل.