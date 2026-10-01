دبي الدولي للرياضات البحرية يختتم النسخة الثالثة من برنامج الشراع الحديث

دبي في الأول من أكتوبر/وام/ اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس، النسخة الثالثة من برنامج الشراع الحديث، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في إطار جهود النادي لتعزيز ممارسة الرياضات البحرية الأولمبية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

وامتد البرنامج من يناير إلى سبتمبر الماضي، عبر ثلاث مراحل تدريبية، ضمن استراتيجية النادي للفترة 2025–2027، الهادفة إلى استدامة الرياضات البحرية، واكتشاف المواهب وتطوير مهارات المشاركين، وتهيئتهم للانتقال من مرحلة التعرف على الرياضة إلى التدريب والمنافسة.

وشهدت المرحلة الختامية تقدماً ملحوظاً في مهارات الإبحار والتحكم بالقوارب والتعامل مع اتجاهات الرياح، إلى جانب تعزيز مفاهيم السلامة البحرية والثقة بالنفس والانضباط واتخاذ القرار.

وأشاد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بالنادي، بدعم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبرنامج، وبجهود الفرق التدريبية والفنية والتنظيمية واللوجستية والأمن والسلامة، مؤكداً أن نجاح الموسم جاء ثمرة عمل جماعي متكامل.