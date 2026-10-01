مدينة الفجيرة للإبداع تعزز خدمات المستثمرين

الفجيرة في الأول من أكتوبر/ وام/ وقّعت مدينة الفجيرة للإبداع، اتفاقية تعاون مع «سمارت سالم» تهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الجانبين والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة، وتلبية احتياجات المستثمرين والعملاء، ودعم قدرتهم على إنجاز متطلباتهم، ضمن تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة.

وتأتي الخطوة ضمن توجه مدينة الفجيرة للإبداع نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات المتخصصة، بما يضيف قيمة نوعية إلى منظومة خدماتها، ويواكب المتطلبات المتطورة لقطاع الأعمال والمستثمرين. تم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الدكتور سالم الحفيتي مدير عام المدينة.

وأكدت مدينة الفجيرة للإبداع، أن تطوير تجربة المستثمر يمثل محوراً أساسياً في نهجها، من خلال العمل المستمر على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات، وتوسيع شبكة الشراكات التي تسهم في توفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة، وتدعم نمو واستدامة المشاريع.