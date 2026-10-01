تعاون بين "مدن" و"كيو موبيليتي" لتعزيز حلول التنقل وإدارة المواقف

أبوظبي في الأول من أكتوبر/ وام / وقعت "مدن القابضة"، مذكرة تفاهم مع شركة "كيو موبيليتي"، لبحث سبل تطوير حلول التنقل وإدارة المواقف في مختلف مجتمعات ووجهات "مدن"، بما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم سهولة الوصول وحركة التنقل للسكان والزوار.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض جودة الحياة والاستثمار "ليفكس 2026" في أبوظبي، بحضور بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، ومحمد حسين كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو موبيليتي".

وبموجب المذكرة، سيبحث الجانبان تطوير خدمات التنقل وحلول إدارة المواقف ودمجها ضمن المخططات الرئيسية للمشاريع منذ المراحل الأولى للتخطيط والتطوير، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة وسهولة الوصول إلى مختلف مشاريع "مدن"، ورفع كفاءة تشغيل الأصول والخدمات المرتبطة بها.

ويمتد نطاق التعاون ليشمل دولة الإمارات والأسواق الأخرى التي تعمل فيها "مدن" أو تستثمر أو تطور أصولاً فيها، مع الاستفادة من خبرات "كيو موبيليتي" في تشغيل وإدارة منظومة التعرفة المرورية والمواقف العامة في أبوظبي.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، إن سهولة التنقل وانسيابيته تشكلان جانباً أساسياً في تخطيط وتطوير المجتمعات، مشيراً إلى أن التعاون مع "كيو موبيليتي" يتيح الاستفادة من خبراتها في هذا المجال منذ المراحل الأولى لتخطيط وتنفيذ المشاريع، بما يدعم دمج حلول التنقل وإدارة المواقف ضمن المخططات الرئيسية للمشاريع.

وأوضح محمد حسين كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو موبيليتي"، أن المذكرة توفر إطاراً للتعاون مع "مدن" في تطوير خدمات تنقل تستجيب لاحتياجات المجتمعات وتدعم سهولة الوصول وكفاءة الخدمات، لافتاً إلى أن الشركة ستوظف خبراتها في إدارة المواقف وخدمات التنقل للمساهمة في تطوير حلول أكثر ترابطاً وكفاءة، وتحسين حركة التنقل والخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأكد إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية"، أن التعاون مع "كيو موبيليتي" يدعم توجه "مدن" نحو دمج حلول التنقل وإدارة المواقف في مراحل التخطيط والتطوير، بما يعزز كفاءة التشغيل وانسيابية الحركة في المجتمعات والوجهات التي تطورها، مشيراً إلى أن هذا النهج يتيح تطوير حلول أكثر مرونة وكفاءة، وتحسين تجربة التنقل والوصول إلى مختلف الوجهات.