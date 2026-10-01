اتحاد ألعاب القوى: إنجاز "الألعاب الآسيوية" دافع كبير لأولمبياد داكار

دبي في الأول من أكتوبر /وام/ أكد اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن الإنجاز التاريخي الذي حققته بعثة الإمارات بحصد ذهبية وفضية دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026"، يمثل دافعا أمام اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026".

وأكد الاتحاد في بيان له بمناسبة استقبال البعثة اليوم، استمرار العمل بأفضل المعايير لتأهيل المشاركين في داكار، بهدف المحافظة على سلسلة الإنجازات النوعية للمنتخب خلال المشاركات السابقة في عدد من البطولات العربية والقارية والدولية.

وشهد الاستقبال نبيل عاشور، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، ومحمد عبد الناصر الخياط، نائب رئيس الاتحاد، بحضور عضوي مجلس الإدارة راشد ناصر آل علي، وعلي غزوان البدواوي.

وأكد الخياط، أن لاعبي ولاعبات المنتخب أظهروا مستويات فنية مميزة توّجت بذهبية العداءة مريم كريم في سباق 400 متر حواجز للسيدات، بالإضافة إلى تسجيل 54.31 ثانية محطمة الرقم القياسي للدورة والرقم القياسي الآسيوي لفئة تحت 20 عاما، والذي ظل صامداً منذ عام 2005 لنحو 21 عاماً، إلى جانب تسجيلها أفضل رقم عالمي لفئة تحت 20 عاما 2026.

وأشاد بما حققه العداء سليمان عبدالرحمن بحصد فضية سباق 400 متر مسجلا 44.99 ثانية، بما يؤكد نجاح إستراتيجية الاستثمار في المواهب الشابة والعمل المتواصل على تطوير المنتخبات الوطنية.