جامعة الدول العربية تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

القاهرة في أول أكتوبر /وام/ أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وحذرت الجامعة، في بيان اليوم، من أن تكرار الاقتحامات يستهدف فرض وقائع تمهد لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة .

وام/قر/زي