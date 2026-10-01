"جوتيك 2026" يختتم أعماله في دبي بمشاركة عالمية واسعة

دبي في الأول من أكتوبر/ وام/ اختتم مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط "جوتيك 2026"، أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام من الجلسات الفنية والحوارات المتخصصة التي جمعت نخبة من قادة قطاع الطاقة والخبراء والباحثين وممثلي شركات التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.وأكد جوتيك 2026 أهمية تحويل المعرفة إلى تطبيق، والابتكار إلى أثر، والتعاون إلى قيمة مستدامة، بما يعزز قدرة قطاع الطاقة على مواكبة التحولات التقنية والتشغيلية، ويدعم بناء مستقبل أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة.

واستضافت دراجون أويل المؤتمر بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE)، تحت شعار «نمنح المستقبل طاقةً من خلال القيادة والابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمواهب»، مع تركيز رئيسي على الذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة والكفاءة التشغيلية وتطوير المواهب.

وقال عبد الكريم أحمد المازمي، رئيس جوتيك 2026 والرئيس التنفيذي لدراجون أويل: «تعكس المشاركة العالمية الواسعة في جوتيك 2026، أهمية التعاون وتبادل المعرفة في دفع قطاع الطاقة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وكفاءة واستدامة. ونؤمن بأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يحققان أكبر أثر عندما يقترنان بالخبرات البشرية والمواهب القادرة على تحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة».

وشهدت الدورة مشاركة ممثلي 1,206 شركات من 70 دولة، إلى جانب 40 عارضاً و11 راعياً. كما تلقى المؤتمر نحو 1,300 ورقة فنية من مختلف أنحاء العالم، تم اختيار 250 ورقة منها للعرض والمناقشة ضمن 52 جلسة متخصصة.

وركز البرنامج الفني على مجموعة من الأولويات التي تشكل مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحول الرقمي، إلى جانب سلامة الآبار، وتصميم الآبار المستدام، وحقن المياه، وتحليل المكامن، ومراقبة تسرب ثاني أكسيد الكربون، وتحسين العمليات في البيئات التشغيلية المعقدة.

وشهد اليوم الختامي مناقشة تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، شملت تحسين عمليات الإيقاف التشغيلي، والتنبؤ بإمكانات الطاقة الحرارية الأرضية، والكشف عن العوائق داخل آبار الغاز، ورصد التسرب الداخلي في الصمامات، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين تشخيص أعطال المعدات ودعم الكفاءة التشغيلية.

كما استضاف المؤتمر جلسات حوارية ، بمشاركة قادة الشركات والرؤساء التنفيذيين، تناولت مستقبل قطاع النفط والغاز والتحولات العالمية المؤثرة فيه، إلى جانب جلسات ركزت على منطقة بحر قزوين، بمشاركة ممثلين من كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان.

وفي إطار الاستثمار في الجيل القادم من الكفاءات، استضاف جوتيك 2026 برنامجاً مخصصاً لطلبة الجامعات، بمشاركة 30 طالباً وطالبة من دولة الإمارات على مدى ثلاثة أيام، بهدف تعريفهم بقطاع الطاقة وتشجيعهم على استكشاف الفرص المهنية المستقبلية فيه.

كما شاركت الجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز (IOGP) في جلسة تناولت تحديات الاستدامة والحد من التلوث والانبعاثات، وأهمية تطوير منظومة طاقة متكاملة وقادرة على تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة.