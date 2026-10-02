"إمستيل" تحصد خمسا من "جوائز الخليج للاستدامة 2026"

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ أعلنت مجموعة "إمستيل" إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة عن فوزها بخمس جوائز ضمن "جوائز الخليج للاستدامة 2026"، شملت أربع جوائز ذهبية وجائزة برونزية، وذلك في إنجاز يعزز سجل المجموعة المتميز في مجال الاستدامة الصناعية، ويعكس التقدم الذي تحققه في تحويل التزاماتها البيئية إلى مبادرات وحلول قابلة للتطبيق في جميع عملياتها.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في دبي احتفاء بالمبادرات والممارسات المتميزة في مجال الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

تغطي الجوائز 21 فئة موزعة على عدة محاور رئيسية، بما فيها محاورالبيئة والأثر الاجتماعي والحوكمة والمهنيين وتخضع المشاركات للتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

وحصدت "إمستيل" الجوائز تقديراً لإنجازاتها في مجالات المنتجات المستدامة، والاقتصاد الدائري، وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والاستدامة البيئية، والابتكار في التقنيات المستدامة، بما يعكس نهجاً متكاملاً يمتد من تطوير منتجات وحلول منخفضة الكربون إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز إعادة تدوير المنتجات الثانوية.