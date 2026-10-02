فوز الوصل وعجمان والجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم

أبوظبي في 2 أكتوبر/وام/ اختتمت اليوم مواجهات الجولة الثانية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات أسفرت عن فوز الوصل على كلباء 4-0 في استاد زعبيل ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتوقف رصيد كلباء عند 3 نقاط.. فيما فاز عجمان على العين 3-2، في استاد هزاع بن زايد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويبقى العين بلا رصيد من النقاط.

وفي استاد صقر بن محمد القاسمي، فاز الجزيرة على خورفكان 2-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويبقى خورفكان بلا رصيد من النقاط.

وضمن الجولة ذاتها تعادل شباب الأهلي مع النصر 1-1 في استاد راشد، ليرفع رصيده إلى نقطتين، والنصر إلى 4 نقاط.