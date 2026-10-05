دبي سفاري بارك تطلق موسمها الثامن 12 أكتوبر

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ أعلنت دبي سفاري بارك، عن قرب انطلاق موسمها الثامن مع البدء في الترحيب بزوارها اعتباراً من 12 أكتوبر الجاري، للاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب الحصرية المُفضلة، والتي تجسّد ركائز الوجهة الثلاث المتمثلة في: التعليم والترفيه والالتزام برعاية الحيوانات، ما يعزز من قيمة الزيارة بالجمع بين الاستمتاع والارتباط بالحياة البرية والطبيعة وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ عليها.

وستستضيف "دبي سفاري بارك" للمرة الأولى، بالتزامن مع عطلة منتصف الفصل الدراسي الأول، "أقوى أسبوع في موسم الحياة البرية"، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، في احتفالية تمتد على مدار سبعة أيام وتزخر بالمفاجآت والتجارب التفاعلية الممتعة، بدءاً من الأنشطة الإبداعية والتجارب الفنية والتصويرية، إلى جانب هدايا تذكارية متنوعة تناسب الصغار والكبار.

وتتصدر هذه التجارب فعالية "محطة المستكشفين الصغار"، وهي مساحة مخصصة للأطفال تتيح لهم التعلم والاستكشاف واللعب من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة والمغامرات المتنوعة، بما في ذلك الرسم على الوجه بطابع السفاري، وصناعة المجسمات بالصلصال، والفنون والأشغال اليدوية، والألعاب الخارجية، والمجسمات الهوائية المستوحاة من عالم السفاري، وغيرها الكثير.

وينطلق الموسم الثامن تحت شعار "عيشها وايلد"، الذي يشجع الزوار على توثيق ارتباطهم بالحياة البرية والطبيعة وإطلاق روح المغامرة لديهم. ويشكّل أسبوع الافتتاح فرصة مثالية للعائلات لقضاء أوقات حافلة بالبهجة والسعادة، بتجارب فريدة تجمع بين المتعة والمعرفة.

وإلى جانب فعاليات أسبوع الافتتاح، يضم الموسم 8 تجارب أخرى تناسب الجميع، حيث يمكن للزوار استكشاف المناطق الست المستوحاة من بيئات طبيعية متنوعة، والاستمتاع بمجموعة من التجارب المميزة، من بينها: مغامرات السفاري: وتتضمن جولة سفاري الصحراء العربية المتاحة ضمن جميع تذاكر الدخول، مع إمكانية الترقية إلى باقة السفاري التي تتضمن جولة سفاري المستكشف لمشاهدة الأسود والزرافات ووحيد القرن في بيئات تحاكي موائلها الطبيعية، ومن بينهم صغير وحيد القرن الأبيض الأكثر شعبية والزرافة المحببة لدى الكبار والصغار، إضافة إلى الكثير من الحيوانات المميزة التي تنقل الزوار إلى أجواء البيئة البرية الطبيعية.

وتشمل التجارب الحصرية المميزة: باقات "ملك السفاري" و"خلف الكواليس" و"مائدة في البرية" و "مصوّر الأدغال"، والتي توفّر جولات خاصة وتجارب استثنائية تتيح الوصول الحصري إلى عدد من الأماكن الاستثنائية، وتناول الطعام بالقرب من الحيوانات.

العروض الحية: مثل "مملكة الطيور" و"أصداء البرية" و"الطيور الجارحة"، التي تقدّم للزوار رؤى شيقة حول سلوكيات الحيوانات وتسلط الضوء على الرسالة التي تعمل دبي سفاري بارك على تحقيقها، وجهودها في مجال الحفاظ على الحياة البرية.

يُذكر أن دبي سفاري بارك تمتد على مساحة 119 هكتارا في وسط دبي، وتضم أكثر من 3000 حيوان يمثلون 300 فصيلة مختلفة، فيما توفّر الوجهة مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تعزز موقعها ضمن أهم الوجهات العائلية ومواقع الجذب السياحي في إمارة دبي، علاوة على دورها في دعم برامج البحوث والإكثار ومهام إنقاذ الحيوانات الدولية ، انسجاما مع التزامها برعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية.