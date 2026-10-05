"محمد بن راشد للإسكان" و"هايبر ماركت اللولو" تستكشفان الفرص الاستثمارية المستقبلية

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مذكرة تفاهم، مع شركة هايبر ماركت اللولو بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعارف في مجال تطوير المشاريع إلى جانب استكشاف ودراسة الفرص الاستثمارية المستقبلية ضمن نطاق مشاريع المؤسسة بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في دعم مسيرة التنمية في إمارة دبي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور سعادة محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ويوسف علي م. أ رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة ورئيس مجموعة لولو إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

ووقع المذكرة كل من نورة محمد الرميثي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في المؤسسة فيما وقعها سليم مسلم أبو مدير عام المجموعة للعمليات العالمية عن اللولو هايب ماركت.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة بما يسهم في دعم تطوير المشاريع ورفع كفاءة تنفيذها وتشغيلها إلى جانب إيجاد فرص جديدة للتعاون تحقق قيمة مضافة للطرفين وتدعم الأهداف المشتركة.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات والتجارب في مجال تطوير المشاريع التجارية بما يسهم في رفع كفاءة وجودة تنفيذ وتشغيل هذه المشاريع إلى جانب التعاون في استكشاف ودراسة الفرص الاستثمارية المستقبلية ضمن نطاق مشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وتبادل المعلومات اللازمة لدراسة هذه الفرص وتقييم إمكانية التعاون في تنفيذها بما يخدم أهداف الطرفين والمصلحة العامة.

كما تشمل المذكرة تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأفضل الممارسات في الإدارة المالية والتشغيلية للمشاريع بما يسهم في تعزيز كفاءتها وتحقيق أقصى عائد اقتصادي ودعم الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين في تطوير وإدارة المشاريع.