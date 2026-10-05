"أبوظبي للإسكان" تستعرض تجربتها الإسكانية في معرض اكسبو ريال 2026

ميونخ في 5 أكتوبر / وام / تشارك هيئة أبوظبي للإسكان في معرض EXPO REAL 2026 الذي افتتح صباح اليوم في مدينة ميونخ الألمانية ضمن جناح أبوظبي الذي ينظمه مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية .

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها تجربة إمارة أبوظبي في تطوير منظومة إسكانية متكاملة ومستدامة تضع المواطن وجودة حياته في صميم عمليات التخطيط والتطوير إلى جانب التعريف بالمشاريع والمجتمعات السكنية التي تشهدها الإمارة وما تتميز به من حلول استراتيجية وعمرانية تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين

وأكد سعادة حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن مشاركة الهيئة في معرض اكسبو ريال 2026 الذي يعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في العقار والاستثمار والبنية التحتية تأتي استكمالاً لمشاركتها في قمة أبوظبي للبنية التحتية وتمثل فرصة لعرض تجربة أبوظبي في تطوير منظومة إسكان متكاملة ومستدامة تضع المواطن وجودة حياته في صميم التخطيط والتطوير والتعريف بالمشاريع والمجتمعات السكنية التي تشهدها الإمارة.

من جانبها أكدت سعادة عفراء الهاجري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للإسكان أن الهيئة تركز على تطوير مشاريع سكنية مستدامة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية وتعزز جودة حياتها واستقرارها مشيرة إلى أن المشاركة في معرض EXPO REAL 2026 تتيح الاطلاع على أحدث تقنيات البناء والحلول الذكية والاستفادة منها في رفع جودة المساكن وكفاءة تنفيذ المشاريع.

وأضافت الهاجري أن الهيئة تسعى كذلك إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وخفض تكاليف التشغيل والصيانة إلى جانب تطوير آليات تنفيذ المشاريع بما يحقق قيمة مستدامة للمواطنين على المدى الطويل .