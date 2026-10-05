هيئة زايد لأصحاب الهمم تطلق مبادرة لدعم المنتخب في نهائي خليجي 27

أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ أكدت هيئة زايد لأصحاب الهمم، دعمها ومساندتها لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، قبل مواجهته المرتقبة أمام المنتخب السعودي في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، المقررة غداً الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وأطلقت الهيئة بهذه المناسبة مبادرة لدعم المنتخب الوطني، تضمنت توجيه عدد من منتسبيها رسائل مصورة إلى لاعبي المنتخب، عبّروا فيها عن أمنياتهم بالتوفيق وتحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار حرصها على إشراك منتسبيها في المناسبات الوطنية والرياضية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة والتعبير عن مشاعرهم الوطنية، بما يعزز قيم الانتماء والتلاحم والشمول المجتمعي.

وأوضحت أن مشاركة منتسبيها في هذه المبادرة تعكس حرص أصحاب الهمم على الإسهام في الفعاليات الوطنية والرياضية، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف الاستحقاقات.

وأضافت أن الرياضة تمثل منصة مهمة لتعزيز التمكين والشمول المجتمعي، وترسيخ الحضور الفاعل لأصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، بما يعكس قدراتهم وإسهاماتهم في المجتمع.