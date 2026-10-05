"نسائية دبي" تجمع الجدات والأحفاد في احتفاء دافئ باليوم العالمي لكبار المواطنين

دبي في 5 أكتوبر / وام/ نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع مدرسة دبي الوطنية – البرشاء فعالية " بين جيلين… حكاية " تزامنا مع اليوم العالمي لكبار المواطنين وذلك ضمن مبادرة "كبار الدار» الهادفة إلى تعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع الإماراتي ودعم جودة حياتهم وتعزيز حضورهم وتواصلهم مع مختلف الأجيال.

وجمعت الفعالية الجدات بأحفادهن من طلبة مرحلة رياض الأطفال في أجواء أسرية دافئة تضمنت استقبالاً تراثياً ومقابلات عفوية بين الجدات والأحفاد وفقرات تفاعلية وترفيهية ومسابقات وورشة مشتركة بما أتاح مساحة للتعبير عن المحبة والامتنان وتبادل الذكريات والقيم بين جيلين.

وجاءت الفعالية انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026 الرامية إلى ترسيخ الترابط الأسري والعلاقات المتينة بين أفراد الأسرة ونقل القيم الإماراتية الأصيلة إلى الأجيال المقبلة ومع التوجهات الوطنية التي تؤكد أهمية التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم.

وقالت سعادة الدكتورة فاطمة محمد الفلاسي إن كبار المواطنين هم ذاكرة الأسرة وامتداد قيمها ومنهم يتعلم الأبناء والأحفاد معنى المحبة والعطاء والانتماء وفي عام الأسرة تزداد مسؤوليتنا في إيجاد مساحات تجمع الأجيال وتقرّب بينهم لأن التواصل الحقيقي يبدأ من الأسرة وقد تكون الفعالية بسيطة في تفاصيلها لكنها كبيرة في أثرها حين تمنح الجدة فرصة لتعيش لحظة جميلة مع حفيدها وتنقل إليه حكاية أو قيمة أو ذكرى تبقى معه لسنوات.