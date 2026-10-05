بتوجيهات حمدان بن محمد منح الإقامة الذهبية لمعلمين وتربويين من أصحاب الإنجازات المتميزة في دبي بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استفاد معلمون وتربويون متميزون في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي من مبادرة منح الإقامة الذهبية، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، وتجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في تقدير الكفاءات التعليمية ودعم أصحاب الأداء المتميز.

وتكرّم المبادرة نخبة من المعلمين والتربويين الذين أثبتوا تميزاً لافتاً، وقدموا إسهامات نوعية في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، تقديراً لعطائهم ودورهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لاستقطاب الكفاءات التعليمية المتميزة.

وتدعم مبادرة منح الإقامة الذهبية للمعلمين والتربويين المتميزين في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي ترتكز على الاستعانة بمعلمين ملهمين يحظون بأعلى درجات الاحترام والتقدير، ويسهمون بخبراتهم في دعم الرحلة التعليمية للطلبة، بما يعزز تنافسيتهم إقليمياً ودولياً، ويرسخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً في قطاع التعليم. كما تجسّد المبادرة التقدير للدور المحوري الذي يضطلع به المعلمون في صياغة مستقبل دبي التعليمي.

وشهدت المبادرة تسجيل نحو 835 تربوياً منذ إطلاقها في الخامس من أكتوبر 2024، ويجري اختيار المرشحين بناءً على تقييم مهني شامل، وفق معايير تضمن العدالة والشفافية، مع مراعاة المؤهلات الأكاديمية، والإنجازات البارزة، والإسهامات في المجالين التربوي والمجتمعي، إلى جانب "التغذية الراجعة الإيجابية" من أولياء الأمور والطلبة.

وتأتي هذه المبادرة تقديراً للكفاءات التربوية التي أظهرت تميزاً لافتاً، وقدّمت إسهامات مبتكرة، وأبدت التزاماً عميقاً بالإسهام في رسم ملامح مستقبل دبي من خلال التعليم. وتجسّد المبادرة التزام الإمارة برعاية المواهب، والاستثمار في الثروة البشرية، والاحتفاء بالتربويين الذين يلهمون الأجيال القادمة ويعززون قدرتها على خوض غمار المستقبل.

وحددت المبادرة معايير أهلية التربويين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي للتقدم للحصول على الإقامة الذهبية، وتشمل: التميز في الإنجازات الأكاديمية والمساهمات الإبداعية في مجال التعليم، وتحقيق نجاح ملموس في الارتقاء بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية، وإحداث تأثير إيجابي ملموس، والحصول على تقدير واسع في الأوساط التربوية، وتقديم إسهامات بارزة في تحسين نتائج الطلبة، بما في ذلك تقدمهم الأكاديمي وحصولهم على المؤهلات المعتمدة.

ويمكن للتربويين التعرف على شروط الأهلية وآليات التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.