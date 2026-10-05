السويدي يتصدر فرسان "المستوى الأول" في قفز الحواجز بأكاديمية بوذيب

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ أحرز الفارس سالم خميس السويدي مع "ديافستو" من نادي الشارقة للفروسية، فوزه الأول بالموسم الجديد، في ختام منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في دورته الـ 15، محققا 80.12 ثانية، في منافسة لفرسان المستوى الأول، بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز 1.40 متر.

وأقيمت الفعاليات يومي السبت والأحد الماضيين بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، واستضافتها أكاديمية بوذيب للفروسية على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى بمنطقة الختم.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بالأكاديمية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم تدريب الفروسية في الأكاديمية.

وقدم المتنافسون خلال يومي المنافسات 310 مشاركات مع 483 خيلاً، منها 151 مشاركة في اليوم الأول، بصحبة 233 خيلاً، و159 مشاركة في اليوم الثاني، بصحبة 250 خيلاً.

وأقيمت أول منافسة لفرسان المستوى الأول، يوم السبت بمواصفات المرحلتين الخاصة ـ 1.25 متر، وتصدرها أسامة الزبيبي مع "بي إي سي هوغو" من منتجع الفرسان الرياضي، وأخرى بمواصفات المرحلتين الخاصة ـ 1.35 متر، وفاز بها محمد حمد الكربي مع "ماتشو بي اتش"، نادي الشارقة.

وخصصت منافستان لفئة الشباب، الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة ـ 1.25 متر، وحصد المركز الأول ليث غريب مع "أليت دي بونتس" من نادي الشارقة، وأكمل معها ثنائية بعد فوزه في منافسة الشباب من جولة واحدة يوم الأحد على حواجز الـ 1.30 متر.

وتضمنت الفعاليات أول منافسة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بمواصفات المرحلتين ـ 1.20 متر، وتصدرها علي أحمد الجنيبي مع "كيزاكو دوزي"، من أكاديمية بوذيب.

وتنافس 16 مشاركاً من فئة (جونيورز)، وفاز بها بوذفيرندرا مع "لولا سورايا" من مركز الإمارات للفروسية، بينما تفوق هارلي جاد مع "غليندال 8" من إسطبلات وادي العوير في منافسة فرسان المستوى الثاني.

وشهدت فئة المبتدئين المستوى المتقدم (3)، على حواجز الـ 1.10 متر، فوز محمد سعيد اليماحي مع "حياة دوزي" من نادي الباهية للفروسية.

كما تصدر الفارس حسن ماجد العواني مع "شارلي براون" من نادي أبوظبي للفروسية فئة الأشبال في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ1.05 متر.

وفي أولى منافسات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 1.05 متر، تنافس خلالها 6 من الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات، وكان الفوز من نصيب "كورنت بلو" بقيادة الفارس محمد الكميتي من نادي عجمان للفروسية، بينما تفوقت في المنافسة الثانية "شينجتون ويست"، بقيادة محمد فادي من نادي الشارقة، وشهدت فئة الأشبال فوز "كوكوت مينوت" من أكاديمية بوذيب مع الفارس بخيت محمد القبيسي.

وفازت نورة أيمن أبو محمود مع "الأندلس" من فرسان شرطة أبوظبي بلقب المنافسة الأولى بالزمن المثالي على حواجز الـ(90. ـ 1.00) متر، وشهدت الثانية من مرحلتين على ذات الارتفاع، فوز بدرية درويش العتيبة مع "توباس دانسر أيه جيه" من منتجع الفرسان الرياضي.