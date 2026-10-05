راشد بن حمد الشرقي يحضر ختام بطولة مادو الثانية للتنس

الفجيرة في 5 أكتوبر /وام/ شهد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس نادي الفجيرة للتنس بحضور سعادة عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة النادي ،جانباً من منافسات اليوم الختامي لمنافسات بطولة مادو الثانية للتنس ، التي أُقيمت برعاية النادي تحت مظلة اتحاد الإمارات للتنس، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، يمثلون عدداً من إمارات الدولة، وسط منافسات قوية ومستويات فنية متقاربة.

شهدت البطولة منافسات في الفئات العمرية للأولاد تحت 12 و14 و16 عاماً، والبنات تحت 12 و14 و16 و18 عاماً، إلى جانب منافسات الرجال والسيدات المفتوحة، وبطولة الرواد لفوق 35 عاماً، وسط مباريات اتسمت بالإثارة والندية وتقارب المستويات.

من جانبه، أعرب سعادة عبد الغفور بهروزيان عن ارتياحه للنجاح الذي حققته بطولة مادو الثانية للتنس، مشيداً بمستوى التنظيم والنتائج والمنافسات، وأكد أن البطولة شهدت مستويات فنية متميزة في مختلف الفئات.

وثمن حضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة للتنس، واهتمامه المستمر بالبطولة، مؤكداً أن حضوره ومتابعته شكّلا دعماً مهماً للمنافسات.

وأشار بهروزيان إلى أن المنافسات شهدت حضوراً ومشاركة لافتة، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق في هذه النسخة، بما يسهم في تطوير البطولات المقبلة ورفع مستواها..وأشاد بدعم اتحاد الإمارات للتنس للبطولة ما انعكس على مستواها الفني والتنظيمي .

وأكد الكابتن ليث العاني، الحكم العام للبطولة أن بطولة مادو الثانية للتنس حققت نجاحاً كبيراً على المستويين التنظيمي والفني، مشيراً إلى أن المنافسات شهدت مشاركة واسعة وتنافساً قوياً بين اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات.

ونوه العاني إلى أن منافسات البطولة اتسمت بارتفاع المستوى الفني والإثارة والندية وتقارب النتائج، ما أسهم في تقديم مباريات قوية عكست جاهزية اللاعبين واللاعبات ومستوى المنافسة الذي شهدته مختلف الفئات.

وأشاد العاني بنادي الفجيرة للتنس مثمناً جهوده في تنظيم واستضافة البطولات المحلية والدولية، وأكد أن نجاح البطولة يعكس أهمية استمرار مثل هذه المنافسات في دعم وتطوير رياضة التنس وتعزيز قاعدة ممارسيها في الدولة.

وأعرب عدد من المشاركين في البطولة عن سعادتهم بالمشاركة في منافسات النسخة الثانية، مؤكدين أن البطولة وفرت أجواءً تنافسية مميزة، وأن تقارب المستويات بين اللاعبين أسهم في تقديم مباريات قوية ومثيرة.

وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم وتجهيز الملاعب، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البطولات التي تتيح للاعبين من مختلف الأعمار والمستويات فرصة المنافسة والاحتكاك وتطوير مهاراتهم، إلى جانب تعزيز حضور رياضة التنس في إمارة الفجيرة.

واختُتمت البطولة بتتويج أصحاب المراكز الأولى والثانية في الفئات العمرية للأولاد ، والبنات إلى جانب منافسات الرجال والسيدات المفتوحة، وبطولة الرواد فوق 35 عاماً، في أجواء احتفالية عكست النجاح الذي حققته المنافسات، وسط تطلعات إلى مواصلة تنظيم البطولة وتوسيع نطاق المشاركة ورفع مستواها الفني في النسخ المقبلة.