ولي عهد الفجيرة يلتقي أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى أسواق الطاقة الـ14 ويطّلع على استعداداتها

الفجيرة في 5 أكتوبر/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى أسواق الطاقة الرابع عشر، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

اطّلع سموّه خلال اللقاء، على آخر الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لانطلاق المنتدى، وبرنامج جلساته ومحاوره الرئيسية، إلى جانب آليات التنسيق بين الجهات المعنية، والاستعدادات الإعلامية، والتجهيزات الفنية، بما يضمن توفير بيئة تنظيمية متكاملة ترتقي بالمكانة الدولية للحدث.

وأكّد سموّه، أهمية مواصلة تطوير المنتدى وتعزيز حضوره على خارطة الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة، والاستفادة من موقع الفجيرة ومقوّماتها الاستراتيجية في استقطاب القيادات والخبرات العالمية، وتوفير منصة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل أسواق الطاقة والتحديات والفرص المرتبطة بها.

وأشار سموه، إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة والتجارة البحرية، ودعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في بناء شراكات دولية فاعلة، واستشراف التحولات المستقبلية في القطاعات الحيوية.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة إلى شرحٍ حول أبرز الموضوعات التي يناقشها المنتدى هذا العام، وما يشهده من مناقشات بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وقادة قطاع الطاقة والتجارة والشحن البحري والخبراء من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب دوره في مناقشة المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وأمن الطاقة، ومرونة سلاسل الإمداد وممرات التجارة، والتحولات في حركة النفط والغاز والتجارة البحرية.

يعكس المنتدى المكانة التي رسختها إمارة الفجيرة على مدى السنوات الماضية ضمن منظومة الطاقة والتجارة البحرية العالمية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، وبنيتها التحتية المتطورة، وقدراتها في مجالات الموانئ والتخزين والخدمات البحرية واللوجستية، ما جعلها حلقة رئيسية في دعم أمن الطاقة ومرونة حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

يمثّل (منتدى أسواق الطاقة) بدورته الرابعة عشرة، منصة تجمع القيادات وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتجارية المؤثرة في قطاع الطاقة، وبحث سبل تعزيز المرونة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة جهود أعضاء اللجنة المنظمة، متمنيًا للمنتدى التوفيق في تنظيمه وتحقيق أهدافه، بما يسهم في تعزيز المكانة المتنامية لإمارة الفجيرة، ودورها الرائد في دعم منظومة الطاقة والتجارة البحرية على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.