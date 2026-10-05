وكيل وزارة"التربية": المعلم محور المنظومة التعليمية

أبوظبي في 5 أكتوبر/وام/ أكد سعادة محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم أن اليوم العالمي للمعلمين يسلّط الضوء على قيمة العمل التربوي وأثره في المجتمع، ويتيح التعبير عن التقدير للمعلّم بوصفه محوراً للمنظومة التعليمية، يحول أهدافها إلى تعلّم وممارسة، ويربط المعرفة بالحياة، مشيراً إلى أن رسالة المعلّم تتجاوز حدود الحصة الدراسية إلى صقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية، وتعزيز وعيه المجتمعي وروح التعاون والمبادرة لديه.

وأشاد سعادته بجهود المعلّمين في الميدان، مؤكداً أنهم يضعون بعملهم اليومي أسس النهضة، فكل مهارة ينمّونها وقيمة يرسّخونها تسهم في إعداد أفراد يشاركون بفاعلية في بناء مستقبل الوطن، موجّهاً التهنئة إلى الكوادر التعليمية بهذه المناسبة، وأعرب عن تقديره لتفانيها في أداء رسالتها.