هجن الرئاسة تتوج بلقب الحول في كأس الاتحاد السعودي 2026

الطائف في 5 أكتوبر/ وام/ توّجت "هدوء" لهجن الرئاسة بكأس الحول المفتوح، بعد تألقها في منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن 2026، التي أقيمت اليوم بميدان الطائف في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات سن الحول والزمول.

وقاد المضمر حمدان محمد بن مروشد “هدوء” إلى صدارة الشوط الرابع المخصص لكأس الحول المفتوح، بعدما قدمت أداءً قوياً وحسمت الصدارة بزمن قدره 9:10:09 دقيقة، مسجلة أفضل توقيت في منافسات اليوم.

جاء هذا الفوز ليؤكد الحضور المميز لهجن الرئاسة في ميادين سباقات الهجن، بعدما نجحت “هدوء” في فرض تفوقها خلال أحد أبرز أشواط الرموز، لتحصد كأس الحول المفتوح وتضيف إنجازاً جديداً إلى سجل هجن الرئاسة.

وشهدت منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن في ميدان الطائف تنافساً قوياً على رموز الحول والزمول، وسط مشاركة نخبة من الهجن والملاك والمضمرين.