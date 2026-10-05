كليات التقنية العليا ومجموعة "الرستماني" تطلقان برنامجاً لتأهيل الكفاءات الإماراتية بقطاع السيارات

دبي في 5 أكتوبر/وام/ أعلنت كليات التقنية العليا، بالتعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، إطلاق برنامج تدريبي فني لتأهيل الكفاءات الإماراتية للعمل في قطاع صيانة السيارات، في إطار جهودهما لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

يستهدف البرنامج طلبة "مهارة" أحد المسارات الأكاديمية الثلاثة التي تقدمها كليات التقنية العليا، ويمتد عاماً دراسياً واحداً، بما يتيح للخريجين الالتحاق مباشرة بسوق العمل أو مواصلة دراستهم للحصول على شهادة الدبلوم.

يأتي البرنامج ترجمة عملية لاتفاقية التدريب والتأهيل التي وقعتها كليات التقنية العليا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني في يناير 2026، ويتم تنفيذه من خلال شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، وأكاديمية عبد الواحد الرستماني للسيارات، بهدف تأهيل خريجي الثانوية العامة الإماراتيين للعمل كفنيي صيانة سيارات عبر برنامج تدريبي يمتد 12 شهراً، ويجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي في بيئات العمل الفعلية.

وقالت سارة المرزوقي، مديرة إدارة الشراكات المهنية في كليات التقنية العليا، إن البرنامج يجسد توجه الكليات نحو تطوير نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال شراكات مباشرة مع قطاعات الأعمال، بما يضمن مواءمة البرامج التعليمية والتدريبية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية، وتعزيز جاهزية الطلبة الإماراتيين لسوق العمل.

وأضافت أن تميز طلبة وخريجي كليات التقنية العليا أسهم في بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة، مؤكدة أهمية التعاون مع مجموعة عبد الواحد الرستماني في توفير فرص تدريب مهني تتيح للطلبة اكتساب الخبرات العملية، ورفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة.

من جانبها، قالت إيمان البستكي، رئيسة قسم التوطين والعلاقات الحكومية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، إن المجموعة ملتزمة بتطوير المواهب الإماراتية ودعم جهود الدولة في بناء كوادر وطنية مؤهلة للمستقبل، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر مساراً مباشراً للانتقال من الدراسة إلى سوق العمل، ويمنح الطلبة المهارات الفنية والخبرات العملية اللازمة للعمل في قطاع صيانة السيارات.

يجمع البرنامج بين التدريب النظري والعملي، حيث تُعقد جلسات التدريب في أكاديمية عبد الواحد الرستماني للسيارات في الشارقة، إلى جانب ورش تطبيقية في حرم كليات التقنية العليا بمدينة دبي الأكاديمية، فضلاً عن تدريب تشغيلي في مواقع عمل شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، تحت إشراف فنيين متخصصين.

يشكل البرنامج أحدث محطات الشراكة بين كليات التقنية العليا ومجموعة عبد الواحد الرستماني، التي بدأت بمذكرة تفاهم في عام 2023، وأسهمت في توفير فرص تدريب وتوظيف للطلبة والخريجين، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

كما وفرت الشراكة 285 فرصة تدريب مهني قائمة على التعلم في بيئة العمل، إلى جانب إنشاء ورشة متخصصة في مجال السيارات داخل حرم كليات التقنية العليا بمدينة دبي الأكاديمية، بما يدعم تطوير المهارات الفنية للطلبة وتعزيز جاهزيتهم المهنية.