سلطان النيادي: نعتز بعطاء المعلمين ودورهم في إعداد أجيال تسهم في ازدهار الوطن

أبوظبي في 5 أكتوبر/وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، أن اليوم العالمي للمعلمين مناسبة مهمة لتقدير أصحاب رسالة عظيمة، كان لهم عبر الأجيال دور راسخ في بناء الإنسان ونهضة المجتمعات.

وقال معاليه بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام : " في دولة الإمارات، يحظى المعلم بمكانة رفيعة وتقدير كبير من القيادة الرشيدة، لما يقدمه من عطاء في تعليم الأجيال، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، وتنمية قدراتهم، والإسهام في إعدادهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم ومسيرة وطنهم".

وأضاف : "يبدأ إعداد الشباب للمستقبل من المدرسة، وما يغرسه المعلم في طلبته من معرفة وقيم ومهارات يشكل أساساً لمسيرتهم وقدرتهم على التعامل مع المتغيرات والاستفادة من الفرص الجديدة.. ونعتز بكل معلم ومعلمة أسهموا بعلمهم وإخلاصهم في بناء أجيال دولة الإمارات، ونثمّن رسالتهم النبيلة وعطاءهم المتواصل في إعداد شباب يحملون طموحات وطنهم ويسهمون في مواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره".