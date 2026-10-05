حصة بوحميد تؤكد أهمية مجالس الأحياء في الاستماع إلى تطلعات أفراد المجتمع واحتياجاتهم

دبي في 5 أكتوبر/وام/ أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مجالس الأحياء تمثل جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في دبي وأن دورها يتجاوز استضافة اللقاءات والأنشطة إلى توفير مساحات للتواصل المباشر والاستماع إلى تطلعات أفراد المجتمع واحتياجاتهم.

وقالت معاليها إن مجالس الأحياء تقرب المسؤولين من الناس وتمنحهم فرصة للاستماع إليهم في بيئتهم المجتمعية والتعرف إلى آرائهم واحتياجاتهم من واقع حياتهم اليومية، مؤكدة الحرص على أن تكون هذه المجالس مساحات يشعر فيها الجميع بأن أصواتهم مسموعة وأن مشاركتهم ومقترحاتهم تحظى بالاهتمام.

جاء ذلك خلال لقائها مرتادي مجلس جميرا في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم وتفعيل دور مجالس الأحياء مساحات للحوار والمشاركة المجتمعية، بحضور الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية، وشيخة أحمد الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المرتبطة باهتمامات الحضور وتطلعاتهم ومقترحاتهم وأولوياتهم المجتمعية وذلك انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" في تعزيز جودة الحياة والتلاحم الأسري والمجتمعي وفي إطار توجه الهيئة نحو قيادة منظومة اجتماعية متكاملة تدعم تنمية سبّاقة لمجتمع مزدهر وتعزز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم بما يدعم بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتفاعلاً ويعكس أهمية مجالس الأحياء مساحات للحوار والمشاركة والقرب من أفراد المجتمع.

وقالت معاليها إن الاستماع المباشر إلى أفراد المجتمع يعزز قدرة الهيئة على فهم أولوياته وتطوير المبادرات المجتمعية بما يتناسب مع احتياجاته إلى جانب تعزيز التكامل مع الجهات المعنية في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التماسك المجتمعي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات التي تهم مرتادي مجلس جميرا ومن أبرزها تطوير الخدمات والمبادرات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة في الحي ودعم التواصل بين أفراد المجتمع والجهات المعنية إلى جانب عدد من الملاحظات والمقترحات المرتبطة باحتياجات سكان المنطقة وتطلعاتهم بما يعكس أهمية التواصل المباشر في رصد احتياجات أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم حول القضايا المرتبطة بحياتهم اليومية.

ووجهت معاليها بدراسة الملاحظات والمقترحات التي طرحها المشاركون ومتابعتها مع الفرق المختصة والجهات المعنية مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه اللقاءات في تطوير المبادرات والخدمات المجتمعية والتعامل مع الملاحظات التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة والتنسيق بشأن الموضوعات التي تتطلب تكاملاً مؤسسياً بما يعزز الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.

تشرف "هيئة تنمية المجتمع" على تشغيل 18 مجلساً للأحياء في إمارة دبي توفر مساحات قريبة من أفراد المجتمع للتواصل والمشاركة وتنظيم الفعاليات والبرامج المجتمعية بما يعزز الترابط بين سكان الأحياء ويدعم إيصال الخدمات والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات ذات الصلة باحتياجاتهم وتطلعاتهم.